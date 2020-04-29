أخبار الدوري الإسباني : رسمياً.. حكومة إسبانيا تسمح بعودة التدريبات

سبورت 360 – حصلت أندية الدوري الإسباني على الضوء الأخضر من الحكومة المحلية، من أجل العودة إلى التدريبات انطلاقاً من 2 مايو القادم، وذلك رغم استمرار انتشار فيروس كورونا.

وأزاح بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني، الستار عن مراحل تخفيف عملية الإغلاق في البلاد، بسبب فيروس كورونا المستجد.

إسبانيا تحدد موعد عودة التدريبات:

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن كرة القدم في إسبانيا ستبدأ بالعودة إلى الحياة اعتباراً من 2 مايو، وستكون البداية بتدريبات فردية للاعبين، وافتتاح المنشآت الرياضية، ومن ثم سيبدأ المران الجماعي في منتصف الشهر ذاته.

ونقلت الصحيفة، تصريحات بيدرو سانشيز، والتي قال فيها إن تخفيف الإغلاق سيكون على 3 مراحل، وسيستمر لمدة 6 أسابيع على الأقل.

وأضاف أن الرياضيين المحترفين في إسبانيا، سيكونون قادرين على العودة للتدريبات بشكل فردي (في منشآت أنديتهم وليس في المنزل)، اعتباراً من يوم 2 مايو المقبل.

ومن المتوقع أنْ يتم استلام تصريح الاستئناف في منتصف يونيو لإنهاء الموسم خلف أبواب مغلقة، وفي هذه الفترة سيكون بإمكان الرابطة التوصل بكل استقلالية لإجراء اختبارات فيروس كورونا وفقاً لما تنص عليه وزارة الصحة.

تجدر الإشارة إلى أن برشلونة يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 58 نقطة، ويأتي ريال مدريد خلفه برصيد 56 نقطة.

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