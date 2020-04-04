أخبار نادي برشلونة

أخبار الدوري الإسباني : روبياليس: نخطط لإنهاء منافسات الليجا بالمربع الذهبي

4 أبريل، 2020
0
أخبار الدوري الإسباني : روبياليس: نخطط لإنهاء منافسات الليجا بالمربع الذهبي
لويس روبياليس

سبورت 360 – قال لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، إن خيار استكمال الليجا من خلال نظام المربع الذهبي، يتم دراسته في الوقت الحالي، في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان الاتحاد الإسباني ورابطة الليجا، قد اتفقوا على تأجيل مباريات المسابقة حتى يكون الوضع آمناً في البلاد، خصوصاً وأن حالات الإصابة بفيروس كورونا تزداد بشكل مهول، يوماً بعد يوم.

روبياليس يتحدث عن مصير الليجا:

وقال رئيس الاتحاد الإسباني، في تصريحات نقلتها صحيفة (آس) الإسبانية: “كرة القدم مُهمة ولكن صحة الناس أهم، بالتأكيد ستعود كرة القدم، ولكن عندما يتم ضمان الصحة والنزاهة والسلامة، سواء للاعبين أو الجماهير”.

وتابع في نفس السياق: “لا نُفكر في إلغاء موسم الليجا. هُناك خيار مطروح وهو القيام ببطولة بين أول أربعة أندية في جدول ترتيب المسابقة (المربع الذهبي)، وهو أمر قد يجعل البطولة تنتهي بشكل عادل”.

ويتصدر برشلونة، جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي ريال مدريد، صاحب المركز الثاني، برصيد 56 نقطة، وذلك قبل 11 جولة من نهاية المسابقة.

تعرف على مزايا تطبيق سبورت 360

مواضيع قد تهمك

الوسوم
أخبار الإسباني الدوري الذهبي الليجا بالمربع روبياليس لإنهاء منافسات نخطط

إقرا أيضا

Photo of إصابة نائب رئيس برشلونة بفيروس كورونا

إصابة نائب رئيس برشلونة بفيروس كورونا

4 أبريل، 2020
Photo of هل يعود البرازيلي لكامب نو ؟.. أجمل مشاهد نيمار مع برشلونة

هل يعود البرازيلي لكامب نو ؟.. أجمل مشاهد نيمار مع برشلونة

4 أبريل، 2020
Photo of غباء الصحافة الكتالونية!

غباء الصحافة الكتالونية!

4 أبريل، 2020
Photo of آخر أخبار كورونا في عالم كرة القدم والرياضة .. الحلول المقترحة

آخر أخبار كورونا في عالم كرة القدم والرياضة .. الحلول المقترحة

4 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق