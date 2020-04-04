أخبار الدوري الإسباني : روبياليس: نخطط لإنهاء منافسات الليجا بالمربع الذهبي

سبورت 360 – قال لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، إن خيار استكمال الليجا من خلال نظام المربع الذهبي، يتم دراسته في الوقت الحالي، في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان الاتحاد الإسباني ورابطة الليجا، قد اتفقوا على تأجيل مباريات المسابقة حتى يكون الوضع آمناً في البلاد، خصوصاً وأن حالات الإصابة بفيروس كورونا تزداد بشكل مهول، يوماً بعد يوم.

روبياليس يتحدث عن مصير الليجا:

وقال رئيس الاتحاد الإسباني، في تصريحات نقلتها صحيفة (آس) الإسبانية: “كرة القدم مُهمة ولكن صحة الناس أهم، بالتأكيد ستعود كرة القدم، ولكن عندما يتم ضمان الصحة والنزاهة والسلامة، سواء للاعبين أو الجماهير”.

وتابع في نفس السياق: “لا نُفكر في إلغاء موسم الليجا. هُناك خيار مطروح وهو القيام ببطولة بين أول أربعة أندية في جدول ترتيب المسابقة (المربع الذهبي)، وهو أمر قد يجعل البطولة تنتهي بشكل عادل”.

ويتصدر برشلونة، جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي ريال مدريد، صاحب المركز الثاني، برصيد 56 نقطة، وذلك قبل 11 جولة من نهاية المسابقة.

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