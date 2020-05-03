أخبار نادي برشلونة

أخبار الدوري الإسباني: سجال مثير بين كاسياس و بيكيه في ذكرى الكلاسيكو التاريخي

3 مايو، 2020
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أخبار الدوري الإسباني: سجال مثير بين كاسياس و بيكيه في ذكرى الكلاسيكو التاريخي

سبورت 360- احتفل جمهور برشلونة، اليوم السبت، بالذكرى الحادية عشر لفوز الفريق التاريخي على غريمه ريال مدريد على أرضه في كلاسيكو الدوري الإسباني عام 2009.

برشلونة هزم ريال مدريد في تلك المُباراة بنتيجة ستة أهداف مقابل هدفين، في المُباراة التي استضافها ستاد سانتياجو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.

11 عاماً مرت على سداسية برشلونة في مرمى ريال مدريد

 سجل أهداف الكتلان المُهاجم الفرنسي تييري هنري”هدفين”، و النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي “هدفين”، و المدافع الإسباني كارليس بويول “هدف”، و نجم الدفاع الإسباني جيرارد بيكيه “هدف”، فيما سجل هدفي الريال جونزالو هيجوايين، وسيرجيو راموس.

وشارك المُدافع الإسباني جيرارد بيكيه في احتفال جماهير كبير كتالونيا بذكرى السُداسية، حيث نشر فيديو لهدفه السادس في المُباراة، مرفقاً بتعليق “11 سنة !”، إشارة منه للمباراة التي أُقيمت قبل 11 عاماً في 2009.

من جانبه علق إيكر كاسياس على تغريدة بيكيه بكتابة المُعادلة الرياضية “11+2=13″، وهو ما يُشير به لعدد ألقاب ريال مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا.

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