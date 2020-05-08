أخبار الدوري الإسباني.. عاجل.. إسبانيا تسمح بـ5 تبديلات في مباريات الليجا

سبورت 360 – سمح الاتحاد الإسباني لكرة القدم بشكل رسمي السماح بإجراء 5 تبديلات في مباريات الدوري الإسباني عند استئناف النشاط الرياضي مجددا والذي توقف بسببب انتشار فيروس كورونا، وتأتي تلك الخطوة من الاتحاد الإسباني للحفاظ على سلامة اللاعبين.

أندية إسبانيا ستقوم بـ5 تبديلات في مباريات الليجا

وأعلن اتحاد كرة القدم عبر موقعه الرسمي إمكانية الأندية إجراء 5 تبديلات للاعبين في كل مباراة على أن يتم ذلك على ثلاث فترات باللقاء، وسيتم ذلك في درجات الدوري الإسباني، وفي انتظار الموافقة على السماح به في الدرجة الأولى “الليجا”.

وأعلن لويس روباليس، رئيس الإتحاد الإسباني لكرة القدم هذا القرار لباقي أعضاء الاتحاد في الاجتماع الذي عُقد ظهر اليوم، وسيتم التواصل مع خافيير تيباس رئيس الليجا حول تطبيق هذا القرار في الدرجة الأولى.

وتتم المحاولات العديدة من أجل عودة النشاط الرياضي في إسبانيا مع إجراءات وقائية لللاعبين والأطقم الفنية والعاملين للحماية من الإصابة بفيروس كورونا.

وقرر الاتحاد الإسباني رفقة رابطتي الأندية والليجا استئناف الموسم الجاري والسماح للفرق بالعودة إلى التدريبات الجماعية تدريجياً، حيث أن خطة رابطة الليجا والاتحاد الإسباني تنص على أن يتم البدء باستكمال الموسم في 28 من شهر يونيو.

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