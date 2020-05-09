أخبار الدوري الإسباني : عاجل صدمة .. الدوري الإسباني يكتشف 5 حالات كورونا

سبورت 360- نشرت وسائل الإعلام الإسبانية ظهر اليوم الجمعة خبراً صادماً بشأن عملية عودة الدوري الإسباني الدرجتين الأولى والثانية خلال الفترة القادمة، وفحوصات فيروس كورونا.

وكان الاتحاد الإسباني برفقة رابطتي الأندية والدوري اتفق على استئناف موسم 2019/2020 على الرغم من انتشار فيروس كورونا بشكل مخيف في البلاد الإسبانية.

وخضع لاعبي الدوري الإسباني الدرجتين الأولى والثانية لفحوصات وكشوفات فيروس كورونا قبل العودة إلى التدريبات الفترة القادمة.

‎5 حالات كورونا في الدوري الإسباني

وكشف راديو كتالونيا الشهير أن الفحوصات التي خضع لها لاعبي والأجهزة الفنية لفرق الدوري الإسباني الدرجتين الأولى والثانية كشفت عن عدد إيجابي مصاب بالفيروس.

وتابع الراديو الإسباني الشهير أن هناك 5 حالات كورونا في الدوري الإسباني بعد الانتهاء من الكشوفات 3 حالات من الدوري الدرجة الأولى وحالتين من الثانية.

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