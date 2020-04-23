أخبار الدوري الإسباني : لاعبو الليجا يرفضون استئناف الموسم

سبورت 360 – رفض لاعبو أندية الدوري الإسباني لكرة القدم استئناف مباريات الليجا خلال الفترة القادمة، وذلك بعدما توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم، ورابطة أندية الليجا قد اتفقا على العمل على عودة المسابقة المحلية خلال شهر يونيو القادم، مع اتخاذ كافة سبل السلامة لمواجهة فيروس كورونا.

اعتراض صريح يُعيق عودة الدوري الإسباني:

وبحسب إذاعة “كادينا سير” الإسبانية، فإن استئناف الليجا أصبح معقداً، لأن قادة أندية الدوري الإسباني وفي بيان رسمي عبر رابطة اللاعبين الإسبان، طالبوا بضمانات صحية وإذنٍ من وزارة الصحة في البلاد للعودة واللعب، ويرفضون إقامة معسكرات تدريبية مغلقة.

وتابعت الإذاعة: “اللاعبون قاموا بنقل مخاوفهم لوزارة الصحة والمجلس الأعلى الرياضي من احتمالية عودة الإصابات بفيروس كورونا مرة أخرى بمجرد استئناف الموسم”.

وأضاف المصدر المذكور، أن قادة ريال مدريد وبرشلونة لم يُشاركوا في اجتماع كباتن أندية الليجا والذي ناقشوا فيه موقفهم من عودة المباريات في الفترة القادمة.

ومن المنتظر أن تُناقش رابطة الدوري الإسباني مصير الليجا بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة، ولكن المعطيات الحالية تُؤكد أن خيار العودة في شهر مايو، سيكون مستبعداً.

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