أخبار الدوري الإسباني : مسيرة حافلة للراحل أنتيتش.. أحد القلائل الذين دربوا ريال مدريد وبرشلونة

سبورت 360- أعلن نادي أتلتيكو مدريد رحيل مُدربه السابق رادومير أنتيتش عن عُمر ناهز 71 سنة، بعد مُعاناة مع المرض، وذلك في مسيرة حافلة في عالم كرة القدم، كان من أبرز علاماتها تدريبه لكبيري الليجا ريال مدريد وبرشلونة.

وبحسب تقرير لصحيفة ماركا الإسبانية، فقد نجح أنتيتش في تحقيق مسيرة لا بأس بها كلاعب، حيث لعب لأندية صربية أبرزها بارتيزان بلجراد، الذي مثل ألوانه لسبعة مواسم فاز خلالهم بأول لقب للدوري في حياته، قبل أن ينتقل إل اللعب لنادي فنربخشة التركي الذي فاز معه أيضاً ببطولة الدوري، قبل أن ينتقل إلى إسبانيا للمرة الأولى ليلعب لنادي ريال سرقسطة، لتتواصل مسيرته حتى الاعتزال.

أنتيتش قائد جيل الثنائية التاريخية لأتلتيكو مدريد

وكانت مسيرة أنتيتش التدريبية أكثر نجاحاً، حيث بدأت مع بارتيزان بلجراد الصربي، قبل أن ينتقل إلى إسبانيا مُدرباً لفريق ريال سرسقطة لمدة موسمين هما 88/89 – 89/90.

و وصلت مسيرته لأول خطواتهاالهامة في موسم 90/91، حينما تعم تعيينه مُدرباً لريال مدريد، ولكنه لم يحقق نجاحاً ملحوظاً في الفترة التي درب فيها من 21 مارس 1991 وحتى 27 يناير 1992.

درب أنتيتش بعدها فريق ريال أوفيديو بين 1993 و 1995، لتتواصل مسيرته وتصل لمحطتها الأكثر نجاحاً مع أتلتيكو مدريد التي استمرت في الفترة بين 1995 و 2000، نجح خلالها في الفوز بالدوري والكأس في موسم 1995/1996.

وتواصلت مسيرة أنتيتش و وصلت لمحطة برشلونة في فبراير 2003، ولكنها لم تستمر طويلاً لتنتهي مسيرته مع الكتلان في يونيو من نفس العام بعد أن قادهم للتأهل لكأس الاتحاد الأوروبي، وقاد مُنتخب صربيا لكأس العالم في جنوب إفريقيا 2010، وخرج من دور المجموعات بعد الفوز على ألمانيا، والخسارة من غانا و أستراليا.

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