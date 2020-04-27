أخبار نادي برشلونة

أخبار الدوري الإسباني : مواعيد عودة أندية الليجا للتدريبات

27 أبريل، 2020
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أخبار الدوري الإسباني : مواعيد عودة أندية الليجا للتدريبات
إشبيلية ضد خيتافي

سبورت 360 – تقترب عجلة الدوريات الأوروبية من العودة للدوران، بعد فترة ركود وخمول دامت لما يُقارب شهرين، بسبب انتشار فيروس كورونا في جل أنحاء القارة العجوز.

ويُعتبر الدوري الإسباني، من الدوريات التي تم تعليقها بسبب تفشي الوباء التاجي في البلاد، ولكن رابطة أندية الليجا برئاسة خافيير تيباس، تدرس حالياً خطط استئناف المسابقات.

رابطة الليجا تضع مواعيد عودة التدريبات:

وبحسب إذاعة “كادينا كوبيه” الإسبانية، فإن رابطة الليجا اتخذت قراراً بعودة التدريبات الفردية للاعبين في مرافق أنديتهم بحلول الرابع من شهر مايو القادم، على أن تبدأ الحصص الجماعية (كمجموعات صغيرة) في 18 من الشهر ذاته.

وتابعت: “وفي يوم 1 يونيو سيعود المران الجماعي لكل اللاعبين، وهذا يعني بأنه ستكون هناك فترة تدريبات تحضيرية لستة أسابيع قبل استئناف البطولة”.

ومن المتوقع – تقول الإذاعة – أنْ يتم استلام تصريح الاستئناف في منتصف يونيو لإنهاء الموسم خلف أبواب مغلقة، وفي هذه الفترة سيكون بإمكان الرابطة التوصل بكل استقلالية لإجراء اختبارات فيروس كورونا وفقاً لما تنص عليه وزارة الصحة.

تجدر الإشارة إلى أن برشلونة يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 58 نقطة، ويأتي ريال مدريد خلفه برصيد 56 نقطة.

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