أخبار الدوري الإسباني : نجوم الدوري الإسباني يوافقون على تخفيض رواتبهم ولكن

سبورت 360 – وافق نجوم الدوري الإسباني على تخفيض أجورهم والمساهمة في الخسائر المالية التي ستلحق بأنديتهم والبطولة بشكل عام بسبب فترة التوقف الإجبارية لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، ولكن هناك خلاف على النسبة المقترحة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية، فإن الاتحاد الإسباني ورابطة أندية الليجا عقدا اجتماع لمناقشة مسألة تخفيض أجور اللاعبين، واقترح خافير تيباس تحميل اللاعبين نصف الخسائر المالية المترتبة على فترة التوقف الحالية.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن قادة الفرق الإسبانية يوافقون من حيث المبدأ على تحمل بعض التكاليف والمساهمة في هذه الأزمة، لكنهم يرفضون بشكل قاطع اقتراح رابطة الليجا التي تطالب أن يتحملوا نسبة 45% إلى 48% من الخسائر.

نجوم الليجا يعتقدون أن هذه النسبة كبيرة

وأضاف التقرير أن قادة أندية الدوري الإسباني يعتقدون أن هذه النسبة كبيرة جداً، خصوصاً أن قنوات بث المباريات أكدت التزامها بدفع كامل المستحقات المالية لرابطة الليجا إن تم استكمال البطولة حتى لو خلف الأبواب المغلقة.

ومن جانب آخر، اقترح الاتحاد الإسباني تخفيض رواتب اللاعبين بنسبة 8 إلى 10% على مدار الموسم كامل، بينما تريد رابطة الليجا برئاسة خافيير تيباس أن تكون النسبة أعلى من ذلك.

تعرف على مزايا تطبيق سبورت 360

