أخبار الدوري الإسباني : وزير الصحة يتوقع موعد استئناف مباريات الدوري الإسباني

سبورت 360 – AP – يزداد الحديث في الوقت الحالي على مواعيد استئناف البطولات الكبرى لكرة القدم في أوروبا بما فيها الدوري الإسباني، وذلك بعد تخطي معظم الدول ذروة انتشار جائحة فيروس كورونا.

فيما قال وزير الصحة الاسباني سالفادور آيا ، يوم الأحد أنه لا يضمن عودة مسابقة الدوري الاسباني قبل فصل الصيف .

وجاءت تصريحات الوزير بعد أسبوع من تصريحات الاتحاد الاسباني لكرة القدم ووزير الرياضة آيرين لوزانو بالتوصل لاتفاق لعودة المسابقة ، لكن من دون تحديد الموعد .

وتم توقيف مسابقة الدوري في الثاني عشر من شهر مارس بعد تفشي وباء فيروس كورونا .

وتتوقع الصحافة الاسبانية عودة المسابقة في ثلاثة مواعيد مختلفة: في الثامن والعشرين من مايو، أوالسادس من يونيو، أوالثامن والعشرين من يونيو .

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