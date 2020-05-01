أخبار الدوري الإنجليزي : ذئب البريمرليج يُغازل ريال مدريد وبرشلونة

سبورت 360 – اعترف راؤول خيمينيز، مهاجم نادي وولفرهامتبون الإنجليزي، برغبته في العودة إلى الدوري الإسباني من بوابة أحد الغريمين التقليديين ريال مدريد أو برشلونة.

وخاض راؤول خيمينيز تجربة قصيرة في الليجا الإسباني، حيث لعب في صفوف أتلتيكو مدريد خلال الموسم الكروي 2015/2016.

ويبصم المهاجم المكسيكي على مستويات مميزة مع ذئاب وولفرهامبتون منذ انتقاله إليه قادماً من بنفيكا، وقد جذب أنظار العديد من الأندية داخل البريميرليج، كما ارتبط بالانتقال إلى ريال مدريد.

خيمينيز يفتح الباب أمام ريال مدريد وبرشلونة:

وقال خيمينيز في تصريحات صحفية نقلتها شبكة (ESPN) العالمية: “قرأت أخباراً أنّ ريال مدريد وتشيلسي ومانشستر يونايتد وآرسنال يريدون ضمي، وأعرف أن هناك أندية أخرى تريد التعاقد معي”.

وأضاف: “يجب علي أن أكون هادئاً، لأنني أقوم بعمل جيد، في الوقت الحالي أولويتي هي البقاء في الدوري الإنجليزي نظراً لإعجابي بالأسلوب هنا وتأقلمي السريع على الأجواء المحيطة”.

وتابع: “ولكن إذا أخبرتني أن عرضاً من ريال مدريد أو برشلونة سيأتي غداً، فمن الواضح أنك لن تدع هذه الفرصة تذهب ولكن إذا بقيت هنا، حسناً، سأقاتل للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا”.

ويبحث ريال مدريد عن مهاجم جديد لتعويض رحيل يوفيتش المتوقع إلى نادي ميلان الإيطالي مطلع الصيف القادم، فيما يسعى برشلونة لتعزيز نفس المركز بعد تقدم لويس سواريز في السن.

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