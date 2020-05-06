أخبار الدوري الإنجليزي : عودة الدوري الإنجليزي أكثر تعقيداً من الإسباني أو الإيطالي

سبورت 360- بينما يناقش الاتحاد الإيطالي 20 نقطة لوضعها في البروتوكول الطبي لأندية السيري آ، فإن الدوري الإنجليزي سيناقش 100 نقطة أثارها أطباء أندية البريمير ليج.

تعود فرق الدرجة الأولى الإيطالية للتدريب هذا الأسبوع..على الرغم من أنها يجب أن تحافظ على إرشادات التباعد الاجتماعي، فإن بعض الفرق بدأت بالفعل تركض لاعبيها يمارسون تدريباتهم.

خلال الأيام القليلة القادمة ستقوم الحكومة الإيطالية ومجلس اتحاد الكرة القدم التنسيق فيما بينهم لمراجعة البروتوكول الطبي التي وضعته اللجنة العلمية التقنية، في محاولة لحل 20 قضية أو نقطة التي أثارتها النسخة الأولى التي قدمتها اللجنة..ولبحث إمكانية إيجاد حل وتنفيذه.

المخاوف الطبية مازالت تعيق استكمال الدوري الإنجليزي

وبمجرد الموافقة على البروتوكول الطبي ستعطي الحكومة الإيطالية الإذن لجميع الأندية لاستئناف الموسم الحالي من الدوري الإيطالي 2019-2020.

أما في إسبانيا، فقد عادت أندية الدوري الإسباني إلى التدريبات مع توقعات باستكمال المنافسات في بداية شهر يونيو المُقبل مع الحصول على موافقة وزارة الصحة.

ومع ذلك، يبدو أن المسؤولين عن الدوري الإنجليزي لديهم عدد أكبر بكثير من القضايا والنقاط الطبيبة المهمة التي يجب حلها قبل إعطاء الإذن بإعادة المنافسات من جديد، حيث يبلغ عددها 100 نقطة كما أوضح مارك جيليت المستشار الطبي للدوري الإنجليزي ومدير كرة القدم ريتشارد جارليك.

وحسب موقع The Athletic فإن هناك مخاوف فيما يتعلق بالنقاط الخاصة بكيفية التعامل في حالات الموت والتأمين على اللاعبين، وإمكانية انتقال الفيروس عبر العرق أو قفازات حراس المرمى، وبعض الشكوك العديدة حول مدى التزام الأندية بالمبادىء التوجيهية الطبية، ومدى توفر خدمة الطوارىء لديها لحوادث التدريب.

ونظراً لأن فرض الحظر وإغلاق المنشآت أكثر ليونة في إنجلترا من إيطاليا، فإن اللاعبين في إنجلترا لم يكونوا بحاجة بإذن لاستناف التدريبات، حيث أن فريقي آرسنال وتوتنهام بدأوا بالفعل بالعمل على ملاعبهم التدريبية الخاصة، مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي وانقسام اللاعبين لمجموعات صغيرة.

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