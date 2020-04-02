أخبار نادي برشلونة

أخبار الدوري الإنجليزي : كوتينيو يعود إلى الدوري الإنجليزي عبر بوابة ليستر سيتي!

2 أبريل، 2020
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أخبار الدوري الإنجليزي : كوتينيو يعود إلى الدوري الإنجليزي عبر بوابة ليستر سيتي!
فيليبي كوتينيو

سبورت 360 – كشفت صحيفة “سبورت” الكتالونية عن رغبة نادي ليستر سيتي الإنجليزي في ضم البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب برشلونة الإسباني المعار إلى صفوف بايرن ميونخ الألماني.

وانتقل النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو إلى فريق بايرن ميونخ الصيف الماضي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع إمكانية ضمه بشكل نهائي بمبلغ 120 مليون يورو.

ولكن نادي بايرن ميونخ قد صرف النظر عن التعاقد مع كوتينيو بهذا المبلغ، لرغبته في الوصول لهدفه الأكبر وهو التعاقد مع ليروي ساني نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

ليستر سيتي يضع كوتينيو ضمن أهدافه الصيفية

وأشارت الصحيفة الموالية لفريق برشلونة بأن ليستر سيتي قد وضع فيليبي كوتينيو كأحد أهم أهدافه الصيفية، لينضم بذلك إلى سباق الراغبين بضمه بجانب مانشستر يونايتد الإنجليزي، وتشيلسي.

وأكملت الصحيفة أن نادي برشلونة بدوره لا يرغب في الإبقاء على النجم البرازيلي، ومستعد للتفاوض على بيعه لأحد الراغبين في الظفر بخدماته.

ولكن إدارة ليستر سيتي ستعرض على برشلونة التعاقد مع كوتينيو على سبيل الإعارة مع أحقية ضمه بشكل نهائي في صيف عام 2021.

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