أخبار نادي برشلونة
أخبار الكرة الأوروبية : أكبر 30 ملعب في أوروبا .. كامب نو في الصدارة
- 1 أكبر 30 ملعب في أوروبا
- 1.1 1- كامب نو – إسبانيا – 99,354 متفرجًا
- 1.2 2- ويمبلي – إنجلترا – 90,000 متفرجًا
- 1.3 3- فيستفالين شتاديوم، سيجنال إيدونا بارك – ألمانيا – 81,359 متفرجًا
- 1.4 4- سانتياجو بيرنابيو – إسبانيا – 81,044 متفرجًا
- 1.5 5- ستاد فرنسا – فرنسا – 80,698 متفرجًا
- 1.6 6- جيوزيبي مياتزا – سان سيرو – إيطاليا 80,018 متفرجًا
- 1.7 7- لوزهينكي – روسيا – 78,011 متفرجًا
- 1.8 8- أتاتورك الأوليمبي – تركيا – 76,145 متفرجًا
- 1.9 9- أثينا الأوليمبي – اليونان – 75,000 متفرجًا
- 1.10 10- أليانز أرينا – ألمانيا – 75,000 متفرجًا
- 1.11 11- أولد ترافورد – إنجلترا – 74,994 متفرجًا
- 1.12 12- الملعب الأوليمبي – ألمانيا (برلين – 74,659 متفرجًا
- 1.13 13- ميلنيوم – ويلز – 74,500 متفرجًا
- 1.14 14- أوليمبكو – إيطاليا – 70,634 متفرجًا
- 1.15 15- أوليمبسكي – أوكرانيا – 70,050 متفرجًا
- 1.16 16- الملعب الأوليمبي – ألمانيا (ميونخ) – 69,250 متفرجًا
- 1.17 17- باكو الأوليمبي – أذربيجان – 68,700 متفرجًا
- 1.18 18- واندا ميتروبوليتانو – إسبانيا – 67,703 متفرجًا
- 1.19 19- فيليدروم – فرنسا – 67,394 متفرجًا
- 1.20 20- بوشكاش أرينا – المجر – 67,215 متفرجًا
- 1.21 21- كريستوفسكي – روسيا – 67,000 متفرجًا
- 1.22 22- لندن الأوليمبي – إنجلترا – 66,000 متفرجًا
- 1.23 23- ستاد دي لوش – البرتغال – 64,642 متفرجًا
- 1.24 24- توتنهام الجديد – إنجلترا – 62,303 متفرجًا
- 1.25 25- فيلتنز أرينا – ألمانيا – 62,271 متفرجًا
- 1.26 26- بينيتو فيامارين – إسبانيا – 60,720 متفرجًا
- 1.27 27- ملعب الإمارات – إنجلترا – 60,704 متفرجًا
- 1.28 28- مرسيدس بينز أرينا – ألمانيا – 60,469 متفرجًا
- 1.29 29- سيلتك بارك – اسكتلاندا – 60,411 متفرجًا
- 1.30 30- حديقة أوليمبيك ليون – فرنسا – 59,186 متفرجًا
كامب نو
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سبورت 360 – تشهد الملاعب الأوروبية حالة هدوء وإخلاء تام، بسبب انتشار فيروس “كورونا” المميت والذي تحول إلى وباء في الكثير من الدول، وعلى رأسها إيطاليا وإسبانيا وإنجلترا وفرنسا وألمانيا.
ونعرض لكم في هذا التقرير أكبر 30 ملعب من الملاعب الأوروبية، وعلى رأسها ملعب “كامب نو” الخاص بنادي برشلونة والذي يقترب من 100 ألف مقعد كسعة رسمية للملعب، بينما يأتي من بعده ملعب “ويمبلي” في إنجلترا.
أكبر 30 ملعب في أوروبا
1- كامب نو – إسبانيا – 99,354 متفرجًا
2- ويمبلي – إنجلترا – 90,000 متفرجًا
3- فيستفالين شتاديوم، سيجنال إيدونا بارك – ألمانيا – 81,359 متفرجًا
4- سانتياجو بيرنابيو – إسبانيا – 81,044 متفرجًا
5- ستاد فرنسا – فرنسا – 80,698 متفرجًا
6- جيوزيبي مياتزا – سان سيرو – إيطاليا 80,018 متفرجًا
7- لوزهينكي – روسيا – 78,011 متفرجًا
8- أتاتورك الأوليمبي – تركيا – 76,145 متفرجًا
9- أثينا الأوليمبي – اليونان – 75,000 متفرجًا
10- أليانز أرينا – ألمانيا – 75,000 متفرجًا
11- أولد ترافورد – إنجلترا – 74,994 متفرجًا
12- الملعب الأوليمبي – ألمانيا (برلين – 74,659 متفرجًا
13- ميلنيوم – ويلز – 74,500 متفرجًا
14- أوليمبكو – إيطاليا – 70,634 متفرجًا
15- أوليمبسكي – أوكرانيا – 70,050 متفرجًا
16- الملعب الأوليمبي – ألمانيا (ميونخ) – 69,250 متفرجًا
17- باكو الأوليمبي – أذربيجان – 68,700 متفرجًا
18- واندا ميتروبوليتانو – إسبانيا – 67,703 متفرجًا
19- فيليدروم – فرنسا – 67,394 متفرجًا
20- بوشكاش أرينا – المجر – 67,215 متفرجًا
21- كريستوفسكي – روسيا – 67,000 متفرجًا
22- لندن الأوليمبي – إنجلترا – 66,000 متفرجًا
23- ستاد دي لوش – البرتغال – 64,642 متفرجًا
24- توتنهام الجديد – إنجلترا – 62,303 متفرجًا
25- فيلتنز أرينا – ألمانيا – 62,271 متفرجًا
26- بينيتو فيامارين – إسبانيا – 60,720 متفرجًا
27- ملعب الإمارات – إنجلترا – 60,704 متفرجًا
28- مرسيدس بينز أرينا – ألمانيا – 60,469 متفرجًا
29- سيلتك بارك – اسكتلاندا – 60,411 متفرجًا
30- حديقة أوليمبيك ليون – فرنسا – 59,186 متفرجًا
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