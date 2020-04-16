أخبار الكرة الأوروبية : أكبر 30 ملعب في أوروبا .. كامب نو في الصدارة

سبورت 360 – تشهد الملاعب الأوروبية حالة هدوء وإخلاء تام، بسبب انتشار فيروس “كورونا” المميت والذي تحول إلى وباء في الكثير من الدول، وعلى رأسها إيطاليا وإسبانيا وإنجلترا وفرنسا وألمانيا.

ونعرض لكم في هذا التقرير أكبر 30 ملعب من الملاعب الأوروبية، وعلى رأسها ملعب “كامب نو” الخاص بنادي برشلونة والذي يقترب من 100 ألف مقعد كسعة رسمية للملعب، بينما يأتي من بعده ملعب “ويمبلي” في إنجلترا.

أكبر 30 ملعب في أوروبا

1- كامب نو – إسبانيا – 99,354 متفرجًا

2- ويمبلي – إنجلترا – 90,000 متفرجًا

3- فيستفالين شتاديوم، سيجنال إيدونا بارك – ألمانيا – 81,359 متفرجًا

4- سانتياجو بيرنابيو – إسبانيا – 81,044 متفرجًا

5- ستاد فرنسا – فرنسا – 80,698 متفرجًا

6- جيوزيبي مياتزا – سان سيرو – إيطاليا 80,018 متفرجًا

7- لوزهينكي – روسيا – 78,011 متفرجًا

8- أتاتورك الأوليمبي – تركيا – 76,145 متفرجًا

9- أثينا الأوليمبي – اليونان – 75,000 متفرجًا

10- أليانز أرينا – ألمانيا – 75,000 متفرجًا

11- أولد ترافورد – إنجلترا – 74,994 متفرجًا

12- الملعب الأوليمبي – ألمانيا (برلين – 74,659 متفرجًا

13- ميلنيوم – ويلز – 74,500 متفرجًا

14- أوليمبكو – إيطاليا – 70,634 متفرجًا

15- أوليمبسكي – أوكرانيا – 70,050 متفرجًا

16- الملعب الأوليمبي – ألمانيا (ميونخ) – 69,250 متفرجًا

17- باكو الأوليمبي – أذربيجان – 68,700 متفرجًا

18- واندا ميتروبوليتانو – إسبانيا – 67,703 متفرجًا

19- فيليدروم – فرنسا – 67,394 متفرجًا

20- بوشكاش أرينا – المجر – 67,215 متفرجًا

21- كريستوفسكي – روسيا – 67,000 متفرجًا

22- لندن الأوليمبي – إنجلترا – 66,000 متفرجًا

23- ستاد دي لوش – البرتغال – 64,642 متفرجًا

24- توتنهام الجديد – إنجلترا – 62,303 متفرجًا

25- فيلتنز أرينا – ألمانيا – 62,271 متفرجًا

26- بينيتو فيامارين – إسبانيا – 60,720 متفرجًا

27- ملعب الإمارات – إنجلترا – 60,704 متفرجًا

28- مرسيدس بينز أرينا – ألمانيا – 60,469 متفرجًا

29- سيلتك بارك – اسكتلاندا – 60,411 متفرجًا

30- حديقة أوليمبيك ليون – فرنسا – 59,186 متفرجًا

تعرف على مزايا تطبيق سبورت 360

