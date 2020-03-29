أخبار الكرة العالمية :أندية الدوري الألماني ستتفوق على الأندية الأوروبية بعد أزمة الكورونا

سبورت 360 – وافق فابيو باراتيتشي مدير يوفنتوس الرياضي على أن سوق الانتقالات في كرة القدم الأوروبية سوف يتخذ نهجاً مختلفاً عن الماضي بدايةً من الصيف القادم بسبب جائحة كورونا التي ستؤثر على العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة.

ويعتقد باراتيتشي أن السوق الكروي ربما يكون مشابهاً لسوق الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين “NBA” والذي يعتمد أكثر على صفقات التبادل بين اللاعبين.. بينما كانت أندية كرة القدم تعتمد في أغلب الأحيان صرف الأموال على شراء النجوم.

كان جوزيبي ماروتا مدير الإنتر قد أشار إلى نفس الأمر في حواره بالأمس مع توتو سبورت، وقد وافقه مدير يوفنتوس الذي يتوقع خسائر مادية فادحة في أوروبا.

باراتيتشي يتوقع تحول كرة القدم إلى نموذج الNBA

قال في حواره لصحيفة توتو سبورت اليوم : ستكون هناك العديد من صفقات المبادلة..وهو ما سيجعل كرة القدم أقرب إلى دوري كرة السلة الأمريكي والذي لا توجد به رسوم انتقالات بل ينتقل اللاعبون من نادٍ لآخر بعد نهاية عقودهم”.

استطرد : “من المحتمل أن تكون هناك بعض الأندية التي لن تتأثر كثيراً.. بل سوف تستفيد الأندية الألمانية على سبيل المثال من هذا الوضع نظراً لأن ألمانيا لديها اقتصاد أساسي أكثر استقراراً وثباتاً من الآخرين في الدوري الإيطالي أو الإسباني والإنجليزي“.

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