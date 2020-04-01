أخبار الكرة العالمية : الاتحاد الأوروبي يعلن عن عدة قرارات حاسمة

بعد اجتماع عبر الفيديو مع أمناء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وجميع الأعضاء الـ55 في الـ UEFA سبورت 360 – اتخذت اللجنة التنفيذية عدة قرارات.

ويأتي ذلك بعد تطور انتشار جائحة كورونا في العديد من الدول الأوروبية بكثافة، لتأتي القرارات لتواكب تلك التعليمات والإجراءات المشددة للحد من انتشار الفيروس.

وكان أول قرار هو تأجيل جميع مباريات المنتخبات الوطنية للرجال والنساء والتي كان من المقرر أن تُجرى خلال شهر يونيو 2020.

الاتحاد الأوروبي يتمسك بقوانين النزاهة المالية

ويشمل ذلك مباريات الملحق الأوروبي الخاص بالتأهل لنهائيات يورو 2020 والتي تم تأجيل منافساتها بالفعل لتُلعب في صيف عام 2021، وكذلك تقرر تأجيل المباريات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية النسائية 2021.

وجاء في البيان كذلك أن جميع منافسات الاتحاد الأخرة بما فيها المباريات الودية تظل مؤجلة حتى إشعار آخر.

كما تم إلغاء نهائيات كأس الأمم الأوروبية تحت 17 عاماً والتي كان من المقرر أن تُقام في مايو 2020..وكذلك إلأغاء بطولتي كأس الأمم الأوروبية للسيدات تحت 19 عاماً و17 عاماً والتي كان من المقرر إقامتهما في يوليو ومايو القادمين وذلك حتى إشعار آخر.

كما تم تأكيد إلغاء كأس الأمم الأوروبية تحت 19 عاماً والتي كان من المقرر إجراؤخا في يوليو 2020 حتى إشعار آخر وكذلك لأنها منافسة مؤهلة لكأس العالم تحت 20 عاماً.

كما تم تأجيل نهائيات دوري أبال أوروبا لكرة الصالات والتي كانت ستلعب في أبريل وتم أيضاً إرجاء المواعيد النهائية المتعلقة بعملية قبول وتسجيل اللاعبين للموسم القادم وكذلك عملية تحديد المواعيد النهائية المتعلقة بمسابقات الأندية القارية للموسم القادم 2021/2022.

من جهة أخرى أكدت اللجنة التنفيذية الالتزام الكامل بقوانين النزاهة المالية واللعب المالي النظيف والعادل وإن كانت قد وافقت على تدعيم الأندية وتقديم بعض المساعدات لها في ظل الأضرار الاقتصادية المتوقعة بعد عملية إيقاف المنافسات بسبب الكورونا، وعليه فإنه تم تعليق أحكام ترخيص الأندية وكذلك ما يتعلق بتقييم المعلومات المالية المستقبلية للأندية وذلك سيطبق حصراً على جميع الأندية التي ستشارك في المنافسات القارية بالموسم القادم.

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