أخبار الكرة العالمية : ساطير في كرة القدم فشلوا في عالم التدريب

سبورت 360 – لا يحصل الإنسان على كل شيء وهذه هي سُنة الحياة، وهو الأمر الذي نتأكد منه عند رؤية المدربين الذين فشلوا في مجال التدريب، على الرغم من نجوميتهم الطاغية في الملاعب.

العديد من اللاعبين الكبار اتخذوا خطوة الدخول في مجال التدريب بعد نهاية مشوارهم واعتزالهم، ولكن لا ينجح الكثير منهم، في هذا المجال.

وسنحاول هنا استعراض أساطير كرة القدم الذين فشلوا في عالم التدريب

1)دييجو مارادونا

يعتبر مارادونا من أعظم اللاعبين الذي لمسوا الكرة عبر تاريخ اللعبة، ويملك النجم الأرجنتيني مكانة خاصة لدى جماهير نادي نابولي الإيطالي، بسبب مساعدة الفريق على الفوز ببطولة الكالتشيو مرتين، بجانب لقب كأس الاتحاد الأوروبي، ويحظى بنفس الشعبية في الأرجنتين، بعد أن قاد التانجو للحصول على كأس العالم عام 1986.

ومع ذلك لم ينجح أسطورة الأرجنتين في مجال التدريب عندما قاد الألبيسيليستي في بطولة كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا، بعدما خرج التانجو من المسابقة بشكل مهين في الدور ربع النهائي أمام ألمانيا بأربعة أهداف دون رد، ليقرر الاتحاد الأرجنتيني عدم تمديد عقد المدرب.

وفي مايو عام 2011 تولى دييجو مهمة تدريب الوصل الإماراتي في، ولكنه تعرض للإقالة من منصبه في يوليو 2012، وفي 2017 قاد الفجيرة، ولكنه غادر بنهاية الموسم أيضًا، بسبب عدم صعود الفريق إلى الدوري الممتاز.

وفي سبتمبر عام 2018 تم تعيينه كمدير فني لفريق دوريوس المكسيكي بالدرجة الثانية، ولكنه استقال من منصبه في يونيو 2019 لأسباب صحية، بعد فشله في قيادة الفريق للتأهل إلى الدرجة الأولى.

وفي سبتمبر 2019، تولى مارادونا قيادة فريق جيمناسيا لابلاتا الأرجنتيني، ولكنه غادر النادي بعد شهرين فقط في 19 نوفمبر الماضي، وعاد بعد ذلك بيومين فقط.

2) جاري نيفيل

كان جاري نيفيل، أسطورة مانشستر يونايتد، بلا شك أحد أفضل اللاعبين في مركز الظهير الأيمن في الدوري الإنجليزي الممتاز، وبعد اعتزاله نهائيًا أصبح خبيرًا ومحللًا، ولكنه دخل مجال التدريب مثل معظم اللاعبين الكبار.

نيفيل تولى في مايو عام 2012 منصب المدرب المساعد لروي هودسون، مدرب منتخب إنجلترا حينها، ولكنه سرعان ما استقال من منصبه من الطاقم الفني، بعدما تواجد في بطولتي يورو 2012 وكأس العالم 2014 وتصيفات يورو 2016 مع الأسود الثلاثة.

أسطورة مان يونايتد تم تعيينه رسميًا مديرًا فنيًا لفالنسيا الإسباني في ديسمبر عام 2015، وتعرض لخسارة مذلة أمام برشلونة في فبراير 2016 بسبعة أهداف دون رد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، وجاء ذلك بعدما فشل الخفافيش في تحيق أي فوز طوال 8 مباريات في الدوري الإسباني، وتعادل الفريق بعدها بأسبوع في مباراة الإياب أمام البلوجرانا بهدف مقابل هدف، ليودع المسابقة.

وفي 17 مارس 2016 خرج فالنسيا من الدوري الأوروبي على يد أتلتيك بيلباو، وتعرض المدرب للإقالة من منصبه في 30 مارس، حيث كان الخفافيش في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الليجا، بفارق 6 نقاط عن منطقة الهبوط، وفاز في 3 مواجهات فقط من أصل 16 مباراة في الليجا.

3) ألان شيرر

يعتبر ألان شيرر، أسطورة فريق نيوكاسل، الهدف التاريخي لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سجل 260 هدفًا طوال تاريخ المسابقة.

شيرر تولى منصب المدير الفني لنيوكاسل يونايتد في عام 2009، بعدما عانى الفريق في الدوري الإنجليزي في صراع الهبوط، ولكنه تمكن من حصد خمس نقاط فقط في ذلك الوقت، وتعرض الفريق للهبوط إلى التشامبيونشيب، وكانت هذه هي المرة الوحيدة التي عمل فيها كمدير فني.

4) توني آدمز

توج توني آدمز مع أرسنال ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 4 مرات كقائد للفريق، بجانب كأس الاتحاد الإنجليزي ثلاث مرات.

آدمز اتجاه لمجال التدريب بعد اعتزاله، وكانت مهمته الأول مع فريق ويكمب وندررز الإنجليزي في التشامبيونشيب في موسم 20032004، ولكن الفريق هبط في نهاية الموسم إلى الدرجة الثالثة، وبعدها قاد بورتسموث في موسم 20082009 ولكنه تعرض للإقالة لسوء النتائج بعد أربعة شهور فقط، وذهب بعدها إلى أذربيجان في موسم 20102011 لتولي تدريب جابالا، واستمر هناك 17 شهرًا فقط.

وفي عام 2017 تم تعيين توني كمدير فني لغرناطة الإسباني، وكان الفريق يعاني من الهبوط في ذلك الوقت، وهبط في نهاية الموسم إلى القسم الثاني، وخسر توني كل مبارياته السبع كمدرب، وتمت إقالته من منصبه.

5) بوبي تشارلتون

كان بوبي تشارلتون، أحد أعظم اللاعبين على الإطلاق في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، وتوج بكأس العالم عام 1966 مع منتخب إنجلترا، وحصل على جائزة أحسن لاعب في العالم وقتها، وحصد لقب البريميرليج 3 مرات مع الشياطين الحمر، بالإضافة إلى دوري الأبطال مرة وحيدة.

تشارلتون تولى مهمة تدريب فريق بريتسون نورث إيند الإنجليزي في عام 1973، ولكنه هبط مع الفريق في موسمه الأول، وفي بداية الموسم التالي (19741975) غادر النادي، وأمضى فترة وجيزة مع ويجان أتلتيك كمدير فني مؤقت في عام 1983.

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