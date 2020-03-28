أخبار الكرة العالمية :لاعبون تفجرت موهبتهم في عام الكورونا .. من مدريد وكاتالونيا إلى ميلانو ومانشستر

سبورت 360 – في بعض الأحيان يظهر النجوم في لحظات صعبة أو يتألقون من رحم المعاناة كما يُقال، ولكن بالتأكيد لن ينسى العديد من النجوم التي تم اكتشافها أنها تألقت في نفس العام الذي أصيب به العالم بأحد الأوبئة القاتلة وهو فيروس كورونا.

كثير من هؤلاء المواهب كانوا يعيشون تقريباً أفضل لحظاتهم بمسيرته المهنية والحياتية.. ويأملون الآن في بارقة أمل لعودة الحياة لملاعب كرة القدم واستكمال منافسات هذا الموسم الذي كان مدهشاً بالنسبة لهم.

ونستعرض معاً أبرز هؤلاء النجوم الذين لمعوا في الدوريات الأوروبية الكبرى هذا الموسم..

سانشو

تخلى نادي مانشستر سيتي عن لاعبه سانشو في صيف عام 2017 وانضم إلى صفوف بوروسيا دورتموند في صيف عام 2017، ورغم أنه ظهر بشكلٍ مميز في الموسم الماضي مع الفريق الأول لكن انفجار موهبته بشكلٍ بارز هذا الموسم كان أمراً لا يُمكن عدم ملاحظته من قبل عمالقة اللعبة.

فالجناح الدولي الإنجليزي صاحب الـ20 عاماً أكد من خلال 17 هدفاً سجلها هذا الموسم و19 هدفاً صنعها أنه يملك إمكانيات تجعله من نخبة اللاعبين في العقد القادم بكرة القدم الأوروبية وليس الإنجليزية فقط، وتتسارع أندية كثيرة للحصول على خدماته مثل بايرن ميونيخ وتشيلسي ومانشستر يونايتد إضافة لحامل لقب دوري الأبطال ومتصدر الدوري الإنجليزي ليفربول.

هالاند

انفجرت موهبة المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند أو هولاند بشكلٍ هائل هذا الموسم، فظهر أولاً كموهبة جديدة قادمة بقوة في الشهور الأولى من الموسم الكروي رفقة سالزبورج النمساوي.

قدرات هالاند الهائلة في تلك الشهور وتسجيله لكثير من الأهداف رفقة فريقه في مشاركته بدوري أبطال أوروبا أكدت سريعاً أن استمراره مع بطل النمسا أمراً مستحيلاً، لينتقل في يناير لصفوف بوروسيا دورتموند بعد أن ارتبط بكل الأندية العملاقة في أوروبا تقريباً.

إيموبيلي

لن ينسى النجم الدولي الإيطالي تشيرو إيموبيلي أنه انتظر حتى العام الذي ظهر به فيروس كورونا ليعبر عن كامل إمكانياته بهذه الصورة غير المتوقعة.

فنجم وهداف فريق لاتسيو قدم مستويات خارقة لم يظهرها صاحب الـ30 عاماً من قبل، فنجح في التأثير كثيراً على نتائج لاتسيو سواءاً بقدراته التهديفية الاستئنائية عبر 30 هدفاً أو عمله الرائع كذلك خارج منطقة الجزاء، بالتأكيد سيكون اللاعب الأسوأ حظاً في الفريق الأسوأ حظاً بسبب توقف المنافسات بسبب جائحة كورونا.

أنسو فاتي

ظهر النجم الإسباني المراهق كبارقة أمل في إعادة الاعتماد على مواهب أكاديمية اللا ماسيا، فالجناح صاحب الأصول الغينية صعد إلى سماء النجومية بسرعة الصاروخ في مدة زمنية قصيرة رفقة الفريق الأول لفريق برشلونة.

وسجل ابن الـ17 هدفاً 5 أهداف رفقة الفريق الكاتلبوني ليتصدر عناوين الصحف ويصبح الموهبة الذي ينتظرها الجميع ليحمل الراية بعد ليونيل ميسي في نادي ملعب الكامب نو.

رودريجو جويس

رغم أن مواطنه البرازيلي فينيسوس جونيور بدأ يسرق الأضواء منه مؤخراً، لكن الجناح البرازيلي الشاب رودريجو يعتبر من مكاسب هذا الموسم في ريال مدريد..حيث شارك مع فريق زين الدين زيدان في فترة صعبة ونجح بالاختبار.

أظهر ابن الـ19 عاماً نضجاً وهدوءاً على أرضية الملعب وهو أمر يحسد عليه نظراً لأنه يلعب لريال مدريد ، وسجل ابن نادي سانتوس 9 أهداف للمرينجي كما ساهم أيضاً بصناعة هدفين.

فيدي فالفيردي

هو الاكتشاف الأبرز في نادي ريال مدريد، أصبح الأوروجوياني فيدي فالفيردي على الفور من نجوم اللعبة وواحد من أبرز لاعبي الوسط في أوروبا.

أظهر النجم الأوروجوياني الشاب شخصية كبيرة وقدرات فنية وبدنية مميزة جعلته ينجح في كسب ثقة زين الدين زيدان هذا الموسم ويأخذ مركزاً أساسياً في كتيبة النادي الملكي رغم النجوم الكُثر الموجودين في خط الوسط، وبالتأكيد كان لاعب بينارول السابق يتمنى إنهاء هذا الموسم ببطولة كبيرة، وسيكون سعيداً في حالة استكمال الليجا والفوز بها مع المرينجي في أول موسم يتم الاعتماد عليه به بهذا الشكل الموثوق.

جابرييلي مارتينيلي

بلا شك فإن ظهور مارتينيلي – 18 عاماً- هو من الأمور التي جعلت جماهير آرسنال تتحلى بالصبر على كثير من الفترات بهذا الموسم المرير بالنسبة لها.

فاللاعب الذي وصل إلى مدفعجية لندن في صيف عام 2019 قادماً من أحد أندية البرازيل المغمورة أظهر موهبة رائعة للغاية، بالسرعة والموهبة التي يملكها والتي تجعل الكثيرين يتوقعون له مستقبلاً مشرقاً وكذلك انتقاله لأحد الأندية التي تنافس على البطولات بعد سنوات بمبلغ خيالي.

سيرجي جنابري

غادر الألماني جنابري فريق آرسنال في عام 2016 إلى فيردر بريمن مقابل 5 مليون استرليني فقط، وبعد 3 سنوات ظهرت الموهبة المذهلة التي يملكها الجناح السابق للمدفعجية.

فقد ثبت جنابري أقدامه بقوة في تشكيلة بايرن ميونيخ، ونجح النجم الألماني الدولي في تسجيل 18 هدفاً وصناعة 11 هدفاً في 33 مباراة، والعجيب أن 6 أهداف من بين الـ18 هدفاً التي سجلها جاءا ضد فريقين من مدينة لندن وهما تشيلسي ولندن، تلك المدينة التي خرج بها مغموراً.

لاوتارو مارتينيز

لا يُمكن للنجم الأرجنتيني والهداف المميز لاوتارو مارتينيز أن ينسى هذا الموسم الذي تحول به من لاعب احتياطي إلى نجم من الطراز الأول رفقة المدرب أنتونيو كونتي، ظهرت موهبة لاعب نادي راسينج الأرجنتيني السابق بصورة واضحة للعيان هذا الموسم.

وكون مارتينيز ثنائياً مميزاً مع لوكاكو في أفاعي ميلانو..ولكن كذلك أظهر تفاهماً كبيراً مع ليونيل ميسي في بطولة كوبا أميركا، ليصبح ابن الـ22 عاماً على رأس أولويات نادي برشلونة لتدعيم خط هجومه في موسم 2020/2021.

برونو فيرنانديز

ربما يكون برونو فيرنانديز واحداً من المواهب التي تقود مستقبل الجيل الجديد بكرة القدم العالمية، وهذا ما أثبته مجدداً من خلال القيادية العالية التي أظهرها في النصف الأول من الموسم مع سبورتنج لشبونة.

التطور الكبير للنجم البرتغالي قاده للانتقال إلى نادي مانشستر يونايتد، وظهر في المباريات الأولى بشكلٍ مُبشر للغاية وذلك قبل أن يتوقف كل شىء بسبب وباء فيروس كورونا.

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