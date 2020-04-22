أخبار الكرة العالمية : مدربون كبار لم يحترفوا لعب كرة القدم

سبورت 360 – يرى معظمنا أن كرة القدم هي لعبة الرؤية، ويتوقع الكثير منا أن يتولى تدريب أي فريق شخص يفهم في كل جوانب اللعبة.

ولكن من قال إنه يجب أن تكون لاعبًا لتصبج مديرًا فنيًا ناجحًا؟ إنه هراء، حيث هناك العديد من المدربين الذين نجحوا في عالم التدريب بدون ممارسة كرة القدم بشكل احترافي.

ونرصد في ذلك التقرير أبرز المدربين الكبار الذين لم يحترفوا لعب كرة القدم

1) أرسين فينجر

لعب الفرنسي أرسين فينجر في نادي الهواة بقريته المحلية حتى حصل على شهادة للتدريب في عام 1981، وبدأ مسيرته مع نانسي ثم موناكو ومنه إلى ناجويا الياباني، قبل أن يتولى تدريب أرسنال.

مسيرة فينجر مع أرسنال والتي بدأت في عام 1996، كانت رائعة في بدايتها حيث توج ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 3 مرات في أعوام 19971998، 20012002، 20032004، كما حقق لقب كأس الرابطة 7 مرات، والدرع الخيرية سبع مرات أيضًا.

نجاح المدرب الفرنسي مع الجانرز لم يدم طويلًا، على الرغم أنه استمر مع المدفعجية لدة 22 عامًا، ولكن في المرحلة ما بعد عام 2006، بدأت نتائج وعروض الفريق تتراجع بشكل كبير، في ظل سياسة النادي اللندني في التخلي عن نجومه الكبار، وعدم التعاقد مع بدلاء على المستوى المطلوب، من أجل كسب الأموال، ليغادر صاحب الـ70 عامًا في مايو 2018.

2) جيرارد هولييه

يعتبر جيرارد هولييه من أنجح المدربين في تاريخ ليفربول، بعدما عمل كمدير فني للريدز في الفترة من 1998 إلى 2004، وتوج بالثلاثية مع الفريق في موسم 20002001، وحصد الدرع الخيرية، كأس السوبر الأوروبي، كأس الاتحاد الأوروبي.

ويعتبر هولييه من المدربين القلائل الذين فازوا بلقب الدوري الفرنسي مع فريقين مختلفين، حيث حصده مع باريس سان جيرمان في موسم 19851986، وتوج به مع ليون مرتين في موسمي 20052006، 20062007، كما درب المنتخب الفرنسي بين عامي 1997 و1998.

3) كارلوس ألبرتو بيريرا

اشتهر البرازيلي كارلوس ألبيرتو بيريرا بتولي المسؤولية الفنية للمنتخبات، حيث تولى تدريب كل من، غانا، السعودية، الإمارات، جنوب إفريقيا، البرازيل، بالإضافة إلى أندية فالنسيا، فنربخشة، ساو باولو، سانتوس وفلومينينسي بالدوري البرازيلي.

وتم اختيار بيريرا كأفضل مدير فني في عام 2005 بواسطة الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاءات، وحصل على لقب الدوري البرازيلي مرتين مع فلومينينسي وأنقذ النادي من الإفلاس.

ويملك صاحب الـ77 عامًا الرقم القياسي في عدد المشاركات ببطولة كأس العالم كمدير فني، حيث تواجد في المونديال 6 مرات، وقاد البرازيل للفوز باللقب في عام 1994، كوبا أمريكا 2004، وكأس القارات 2005.

4) بيل ستروث

كان بيل ستروث المدير الفني الثاني لرينجرز الاسكتلندي، وكما كان العرف في عام 1920، قاد النادي لمدة 34 سنة متتالية.

ستروث توج بلقب الدوري الاسكتلندي مع رينجزر 14 مرة خلال 19 عامًا في الفترة من 1920 إلى 1953، كما حصد لقب كأس اسكتلندا تسع مرات، وكأس الدوري الاسكتلندي مرتين.

ستروث تولى المسؤولية الفنية لرينجرز فقط طوال مسيرته التدريبية، وتوفى في عا 1956 عن عمر يناهز 81 عامًا.

5) أريجو ساكي

يعتبر الإيطالي أريجو ساكي من أشهر المدريبن في تاريخ كرة القدم، حيث حقق مع ميلان لقب دوري أبطال أوروبا مرتين، وبنى أحد أفضل الفرق في التاريخ، كما قاد بارما، أتلتيكو مدريد ومنتخب إيطاليا.

الصحافة شككت في قدراة أريجو في بداية توليه مهمة تدريب الروسونيري بسبب عدم امتلاكه لخبرات اللعب، ولكن المدرب الإيطالي المخضرم رد وقتها قائلًا: “لا يجب أن يكون الفارس قد ولد حصانًا”.

أريجو ألغى في الكرة الإيطالية نظام مراقبة رجل لرجل ولم يلجأ إلى استخدام الليبرو، وقدم بدلًا من ذلك الضغط العالي على دفاع الخصم من مناطقه.

صاحب الـ74 عامًا حصد مع الروسونيري لقب الدوري الإيطالي موسم 19871988، كأس السوبر الإيطالي مرة وحيدة، كأس أوروبا مرتين وكأس السوبر الأوروبي مرتين.

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