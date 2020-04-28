أخبار الكلاسيكو : حينما سقط ريال مورينيو بخماسية أمام برشلونة .. كيف حدث ذلك؟

سبورت 360 – أجواء استثنائية للغاية يمر بها مشجع كرة القدم بشكل خاص، الذي تأثر بالوضع الذي يمر به المجتمع، وأجبر الجميع على الجلوس في المنزل، بسبب تفشي فيروس كورونا.

ومع بداية شهر رمضان الكريم، وجلوس البعض أمام شاشات التلفاز لمتابعة البرامج ومسلسلات رمضان، وتوقف منافسات كرة القدم وعدم وضوح الرؤية حتى الآن بشأن موعد عودتها، سنقدم سلسلة كاملة تضم أبرز المباريات التاريخية للأندية الكبرى في أوروبا.

ولأن الملخصات وحدها لا تكفي لإصدار أحكام كاملة، سنتحدث عن الظروف الخاصة بكل مباراة على حدى، ووضع رابط لمشاهدتها بالكامل “90 دقيقة” لاسترجاع ذكريات الماضي وتسلية وقت فراغك أثناء فترة الحجر الصحي.

مشاهدة مباراة برشلونة 5-0 ريال مدريد .. الدوري الإسباني 2010/2011

لقن برشلونة بقيادة مدربه بيب جوارديولا، غريمه التقليدي ريال مدريد، في الكلاسيكو الأول للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، أحد الدروس التي لن ينساها على الاطلاق بفوز تاريخي على ملعب كامب نو بخماسية نظيفة، ضمن فعاليات الجولة 13 من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز موسم 2010/2011.

أجواء مشحونة للغاية قبل بداية المباراة، ريال مدريد مدريد لم يُهزم في أي مباراة منذ بداية الموسم ويتصدر جدول ترتيب الليجا برصيد 32 نقطة، بفارق نقطة عن برشلونة الوصيف. وسيذهب إلى كامب نو للمرة الأولى تحت قيادة السبيشال وان جوزيه مورينيو. بالإضافة إلى انتقادات كبيرة لكريستيانو رونالدو الذي فشل في التسجيل بأول 2 كلاسيكو له.

دخل بيب جوارديولا المباراة بتشكيل مكون من: فيكتور فالديز – بويول – بيكيه – ألفيس – أبيدال – بوسكيتس – تشافي – إنييستا – ميسي – بيدرو – ديفيد فيا.

بينما دخل جوزيه مورينيو المباراة بتشكيل مكون من: كاسياس – راموس – كارفاليو – بيبي – مارسيلو –ألونسو – سامي خضيرة – أوزيل – دي ماريا – كريستيانو رونالدو – كريم بنزيما.

بدأت المباراة بضغط هجومي قوي للغاية من جانب برشلونة، وأنقذت العارضة مرمى كاسياس من هدف أول مبكر بتسديدة من ليونيل ميسي.

وواصل برشلونة ضغطه الشرس وترجم سيطرته منذ البداية بهدف أول مبكر حمل توقيع لاعب الوسط تشافي، بصناعة من مواطنه إنييستا.

وبعد 8 دقائق فقط سجل بيدرو الهدف الثاني لبرشلونة، بصناعة من المتألق ديفيد فيا.

اللقطة الأبرز في المباراة، عندما قام كريستيانو رونالدو بدفع بيب جوارديولا، بعدما رفض مدرب برشلونة إعطاء الكرة لرونالدو لمواصلة اللعب، ليدفعه النجم البرتغالي ويتسبب في اشتباكات بين لاعبي الفريقين.

الشوط الأول من المباراة انتهى بتقدم برشلونة بثنائية نظيفة، ليتدخل مورينيو ومحاولة إنقاذ الموقف، ودفع بلاعب الوسط المدافع لاسانا ديارا، بدلاً من مسعود أوزيل.

لكن الأمر لم يختلف كثيراً في الشوط الثاني، سيطرة مطلقة من برشلونة على الكرة، ولجوء لاعبي ريال مدريد إلى العنف وحصل لاعبوه على العديد من البطاقات الصفراء. حتى نجح النادي الكتالوني في تسجيل الهدف الثالث عن طريق ديفيد فيا، بعد تمريرة سحرية من ليونيل ميسي.

وعاد فيا بعد دقيقتين فقط وسجل الهدف الثاني له والرابع لبرشلونة، بعدما استغل تمريرة سحرية من ليونيل ميسي، وضعته منفرداً بمرمى إيكر كاسياس، ووضعها بين ساقيه في الشباك.

وأجرى مورينيو تبديله الثاني بخروج مارسيلو ودفع بألفارو أربيلوا في الدقيقة 60. ومع مرور الوقت أجرى بيب جوارديولا تبديلاته الثلاثة بنزول بويان بدلاً من فيا. وفي الدقيقة 87 دفع بالمالي ساديو كيتا وجيفرين سواريز بدلاً من تشافي وبيدرو.

وفي الدقيقة 91، جاء الشاب جيفرين سواريز، الذي كان سيذهب إلى طي النسيان ولن يتذكره أحد على الإطلاق لولا هذا الهدف الذي تسبب في سطر اسمه بحروف من ذهب في التاريخ.

لتنتهي المباراة بفوز برشلونة بخماسية نظيفة وقدمت كتيبة بيب جوارديولا أفضل مباريات النادي الكتالوني عبر التاريخ، انتزع بها صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 34 نقطة، وكسر هيبة ريال مدريد تحت قيادة مورينيو.

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