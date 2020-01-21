أخبار انتقالات برشلونة: أوبامينج قنبلة الشتاء في برشلونة

تعرف على أخبار انتقالات برشلونة اليوم الثلاثاء 21 يناير 2020، وما هي آخر الصفقات المرتقبة للانضمام لكتيبة البرسا في ميركاتو شتاء 2020؟

مازال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان خير دليل على قيمة ما قامت به الإدارة في سبيل توفير الأفضل أمام المدرب إرنستو فالفيردي لمعانقة اللقب الغائب منذ 2015.

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

ولكن برشلونة في حاجة للتدعيمات وهذا ما ظهر بعد نهاية الدور الأول الدوري الإسباني والتأهل إلى دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا ، سواءً على المستوى الدفاعي أو الهجومي، مما يضع على كاهل الإدارة حقيقة محتمة وهي ضرورة الدخول بقوة في سوق الانتقالات الشتوية وكذلك الصيفية المقبلتين.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار انتقالات برشلونة اليوم الثلاثاء 21 يناير 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتلاني في هذه الفترة، قبل سوق الانتقالات الشتوية؟

تعرف على أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 21 يناير 2020

برشلونة يُفكر في فيرنر بديلاً لسواريز

أثارت التويتة الخاصة بالنجم الألماني تيمو فيرنر الذي عبر فيها عن افتقاده فيها للبوندسليجا الكثير من الأراء حول رحيله خلال سوق الانتقالات الشتوية من نادي لايبزيج .

في المقابل يُفكر نادي برشلونة في كيفية تعويض غياب النجم لويس سواريز بداعي الإصابة والتي ستمتد إلى نهاية شهر مارس، فيرنر مطلوب في نادي تشيلسي الذي يكثف مفاوضاته مع اللاعب بشكل كبير .

الجدير بالذكر أن نادي برشلونة لم يُقدم عرض رسمي لكن يظل نجم منتخب ألمانيا أحد الخيارات الهامة .

أوبامينج قنبلة الشتاء المحتملة في برشلونة

يبحث مسئولي نادي برشلونة عن مهاجم في سوق الانتقالات الشتوية لتدعيم الفريق الذي يريد أن يحسم المنافسة على الدوري الإسباني بالإضافة إلى إعادة دوري أبطال أوروبا مُجدداً إلى الكامب نو .

وقد أشارت بعض المصادر أن هناك تفكير في التعاقد مع نجم نادي أرسنال أوبامينج ليكون هو مفاجأة سوق الانتقالات الشتوية هذا العام، حيثُ سيكون خير تدعيم لغياب لويس سواريز خلال الفترة القادمة .

الجدير بالذكر أن نادي أرسنال يُعاني من الكثير من المشاكل ويحاول أرتيتا المدير الفني الجديد للمدفعجية أن يخرج بالفريق من هذا الموسم بأقل الخسائل .



باستوني على رادار برشلونة ومانشستر سيتي

بحسب الجازيتا ديلو سبورت فإن مدافع الإنتر أليساندرو باستوني يحظى باهتمام كبيرين أوروبيين في سوق انتقالات الشتاء الحالي، وهما برشلونة ومانشستر سيتي .

ويسعى كلا الناديين إلى الظفر بخدمات المدافع الإيطالي، لكن النيراتزوري يرفض الاستغناء عنه ويرى أن مستقبله سيكون مشرق في السان سيرو.

وقد خاض باستوني 10 مباريات هذا الموسم في جميع المسابقات مع الإنتر ، وظهر بمستوى جيد لفت أنظار الكبيرين.

منافسة إيطالية وإسبانية وإنجليزية على موهبة منتخب إسبانيا

دخلت الكثير من الأندية المنافسة من أجل الحصول على خدماني داني أولمو نجم نادي دينامو زغرب الكرواتي وأحد المواهب الشابة للمنتخب الإسباني .

أولمو الذي لعب في مدرسة اللامسيا في صغره أصبح محط إهتمام الكثير من الأندية على رأسها: نادي ميلان ونادي ولفرهامبتون بالإضافة إلى نادي برشلونة .

في المقابل نادي دينامو زغرب يحاول رفع سعر اللاعب كثيراً للإستفاده منه في ظل عمره الصغير، وقد تواصل مسئولي نادي برشلونة مع النادي الكرواتي حتى وصلوا إلى 25 مليون يورو حتى الأن .

مفاوضات يوفنتوس مع راكيتيتش تتطور للرحيل في الميركاتو الشتوي

تطورت المفاوضات بين النجم الكرواتي راكيتيتش مع نادي يوفنتوس الإيطالي بخصوص الرحيل خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية .

راكيتيتش لم يعد خياراً مفيداً في نادي برشلونة خاصة مع تألق النجم التشيلي أرتورو فيدال وتمسك الإدارة به، لذلك هناك تصميم من جانب النادي الإيطالي للتعاقد مع اللاعب في الميركاتو الشتوي



ميسي يسعى للم الشمل بأجويرو

أشارت صحيفة ميرور إلى أن ميسي طلب من برشلونة التعاقد مع زميله في منتخب الأرجنتين في سوق انتقالات الشتاء الحالي.

جاء ذلك في حديث جانبي بين المدرب الجديد كيكي سيتين والبرغوث بعد إنهاء الحصة التدريبية.

وبحسب التقارير فإن ميسي يرى في نجم مانشستر سيتي البديل الأمثل للويس سواريز، الذي تعرض لإصابة في الركبة قد تنهي موسمه.



برشلونة يراقب داني ألفيش الجديد

يعاني برشلونة من مركز الظهير الأيمن منذ رحيل البرازيلي داني ألفيش عن صفوف الفريق، لكن على ما يبدو أنه وجد ضالته أخيرًا.

فبحسب بليتر ريبورت فإن الكتلان مهتمون بالتعاقد مع الظهير يان كوتو الذي لفت الأنظار مع السليساو في كأس العالم للشباب، وهو الأمر الذي لن يكون صعبًا على البلاوجرانا فالصفقة من المتوقع أن لا تكلف أكثر من 5 ملايين يورو بالإضافة إلى 3 ملايين كإضافات.

ولا يعد برشلونة هو المعتم الوحيد بضم كوتو، فهناك منافسان آخران على لخط هما آرسنال وباير ليفركوزن .