أخبار انتقالات برشلونة: مدافع مانشستر سيتي بديلاً لأومتيتي في برشلونة

تعرف على أخبار انتقالات برشلونة اليوم 15 يناير، وما هي آخر الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام لكتيبة فالفيردي في ميركاتو شتاء 2020؟

مازال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان خير دليل على قيمة ما قامت به الإدارة في سبيل توفير الأفضل أمام المدرب إرنستو فالفيردي لمعانقة اللقب الغائب منذ 2015.

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

ولكن برشلونة في حاجة للتدعيمات وهذا ما ظهر بعد نهاية الدور الأول الدوري الإسباني والتأهل إلى دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا ، سواءً على المستوى الدفاعي أو الهجومي، مما يضع على كاهل الإدارة حقيقة محتمة وهي ضرورة الدخول بقوة في سوق الانتقالات الشتوية وكذلك الصيفية المقبلتين.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار انتقالات برشلونة اليوم االأربعاء 15 يناير ، وما هي اهتمامات العملاق الكتلاني في هذه الفترة، قبل سوق الانتقالات الشتوية؟

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تعرف على أخبار برشلونة يوم 15 يناير



مدافع مانشستر سيتي بديلاً لأومتيتي في برشلونة

بدأت إدارة نادي برشلونة في البحث عن قائمة من اللاعبين المناسبة لأفكار المدرب الإيطالي الجديد جاسبيريني من أجل التعاقد معهم خلال الميركاتو الشتوي الحالي أو سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة .

وفي نفس السياق كان المدافع الفرنسي أومتيتي قد جاءت له بعض العروض التي كان يرغب في الرحيل إليها خاصة بعد جلوسه على دكة البدلاء كثيراً هذا الموسم، وفضلت إدارة البرسا البحث عن مدافع جديد بدلاً من اقناع الفرنسي بالبقاء .

وقد وقع الإختيار على مدافع مانشستر سيتي لابورت أحد اللاعبين القادرين على تنفيذ أفكار جاسبيريني في بناء الهجمات من الخلف للأمام



تشيلسي يُنافس برشلونة على لاعبه السابق

دخل نادي تشيلسي في مفاوضات مع لاعب نادي برشلونة السابق داني أولمو لاعب دينامو زغرب الكرواتي الذي كان شبه قد أتفق مع نادي برشلونة على العودة إليه في بداية سوق الانتقالات الشتوية .

وفي نفس السياق تعقدت صفقة أولمو على برشلونة بسبب إرتفاع قيمة اللاعب مع دخول البلوز في المنافسة وهو ما يريده النادي الكرواتي للإستفادة من اللاعب كثيراً .

الجدير بالذكر أن أولمو لم يصل إلى قرار نهائي بشأن رحيله حتى الأن



برشلونة يحسم صفقة ماثيو من بالميراس

نجحت إدارة برشلونة في إغلاق صفقة ماثيو هيرنانديز من نادي بالميراس البرازيلي بشكل جيد بعدما أتفق الطرفان على معظم بنود العقد ويبقى فقط الإتفاق النهائي على رحيله في الميركاتو الشتوي أو سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة

وقد تسربت بعض الكواليس بشأن قيمة الصفقة التي وصلت إلى 10 مليون يورو سيدفع البرسا 6 مليون يورو بينما الأربعة الأخرين سيكونوا حوافز حسب قدرات اللاعب مع النادي



جاسبيريني يُفكر في إعادة كوتينيو بالميركاتو الشتوي

بدأ المدير الفني الجديد جاسبيريني التفكير في كيفية تطبيق إستراتيجيته في نادي برشلونة منذ اليوم الأول خاصة في مسألة الإستحواذ في وسط الملعب، الأمر الذي يجيده النجم البرازيلي كوتينيو المنتقل على سبيل الإعارة لنادي بايرن ميونخ

المدرب الإيطالي لديه رغبة في إعادة اللاعب بشكل سريع لكن إدارة البرسا ستجد صعوبة في إقناع إدارة الفريق البافاري بالتخلي عن اللاعب



رغبة ديمبيلي تتغير في وجود جاسبيريني

تغيرت أفكار الكثير من اللاعبين الراغبين في الرحيل عن نادي برشلونة بعدما رحل المدير الفني فالفيردي عن الفريق خاصة مع معرفتهم بالمدرب جاسبيريني الذي يشتهر بتقديمه مستوى خططي ممتاز مع الفرق التي شارف عليها .

عثمان ديمبيلي واحد من أهم اللاعبين المهاريين في العالم كان لديه الكثير من المشاكل مع فالفيردي، لكن جاسبيريني يُقدر تماماً مستوى اللاعب المهاري الذي سيكون له دور هام في الفريق .