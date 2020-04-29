أخبار باريس سان جيرمان : بالأدلة.. نيمار كارثة في باريس بكل المقاييس!

سبورت 360 – أثبت النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي أنه صفقة كارثية بكل المقاييس بعدما انضم للفريق قبل 3 سنوات قادماً من برشلونة الإسباني بدفع 222 مليون يورو.

و عجت أيام نيمار في باريس بالمشاكل، و كان فيروس كورونا آخر حلقات مسلسل منع البرازيلي من تقديم مردوداً في الملعب مقابل المال الذي تتكبده خزينة النادي الفرنسي.

الأرقام تكشف فشل صفقة نيمار

نيمار لم يتمكن من اللعب سوى في 80 مباراة فقط من 155 مباراة متاحة له مع باريس في كل المنافسات منذ انضمامه للفريق في صيف 2017 بنسبة مئوية بلغت 51 % فقط من المباريات و بمعدل 26 مباراة لكل موسم فقط.

و في ضوء ما دفعه النادي لضم نيمار فإن باريس أعطى البرازيلي 37 مليون يورو لكل موسم كراتب سنوي ما يعني أن النادي الفرنسي دفع له 111 مليون يورو مقابل خوض 80 مباراة فقط مع الفريق حسبما ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية.

ووقفت الإصابات عقبة في طريق تألق نيمار مع باريس واضطر للغياب عن المباريات الكبيرة مثل مواجهات ريال مدريد و مانشستر يونايتد، و غاب اللاعب عن صفوف باريس لمدة وصلت إلى 100 يوماً و خاض 30 مباراة من 56 في موسم 2017 – 2018 بداعي الإصابة.

و في الموسم التالي غاب اللاعب عن الميادين لمدة 88 يوماً و خاض 28 مباراة من 55 لقاء ، قبل أن يعاني من كسر في الكاحل في يونيو 2019 ، انتكاسة جديدة جعلت يغيب عن الملاعب حتى مطلع الموسم الجاري، قبل أن يعاني من مشكلة جديدة في أكتوبر و يصل إجمالي مشاركاته في الموسم الجاري 22 لقاء من أصل 44.

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