أخبار باريس سان جيرمان : مستقبل نيمار معضلة باريس سان جيرمان الكبرى

سبورت 360 – يواجه نادي باريس سان جيرمان معضلة كبيرة فيما يخص مستقبل النجم البرازيلي نيمار الذي ارتبط بالرحيل عن النادي طوال العامين الماضيين، فمن جهة لم يصل النادي عرضاً مناسباً، ومن جهة أخرى لم تنجح مفاوضات تجديد العقد لغاية الآن.

وتعاقد باريس سان جيرمان مع نيمار من برشلونة في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو، وينتهي عقد المهاجم البرازيلي في 2022، وبالتالي سيكون الصيف القادم الفرصة الأخيرة للاستفادة مالياً من رحيله.

وحاول نيمار الرحيل عن النادي الباريسي في الصيف الماضي والعودة إلى صفوف برشلونة، لكن الناديين لم يتوصلا لاتفاق فيما يخص القيمة المالية للصفقة، الأمر الذي جعل اللاعب مضطراً للبقاء لموسم آخر في ملعب حديقة الأمراء.

برشلونة لا ينوي استعادة نيمار هذا الصيف

وبحسب تقرير نشرته صحيفة سبورت الإسبانية، فإن نيمار ما زال يحلم بالعودة إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي الحالي، لكن مهمته صعبة للغاية في ظل عدم رغبة النادي الكاتالوني باستعادة بسبب الأزمة الاقتصادية التي تسببت بها جائحة فيروس كورونا، وهو ما أكده أيضاً الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو قبل بضعة أيام.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها ان مستقبل نيمار غير واضح الملامح في الوقت الحالي، خصوصاً أن مفاوضات تجديد عقده مع باريس متوقفة تماماً.

وأضاف التقرير أن المدير الرياضي ليوناردو مطالب بأن يتصرف في أسرع وقت ممكن لتجديد عقد نيمار لكي لا يتم خسارته مجاناً في صيف 2022، حيث يسعى النادي الباريسي لاستعادة المبلغ الكبير الذي دفعه قبل 3 أعوام، وهذا غير ممكن إن لم يتم تجديد عقد اللاعب.

كما أكدت سبورت على أن نيمار لا يرفض فكرة تجديد عقده إن تم تلبية شروطه المالية، لاسيما وأن فرص عودته لبرشلونة تقلصت كثيراً في الآونة الأخيرة.

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