أخبار بايرن ميونخ : بايرن ميونخ يتحدى ريال مدريد وبرشلونة على ضم موهبة إسبانيول

سبورت 360 – دخل نادي بايرن ميونخ بقوة في صراع المنافسة على الموهبة الشابة نيكو ميلاميد، لاعب خط وسط إسبانيول.

ومع عدم وضوع الرؤية حتى الآن بشأن الشكل الذي سيبدو عليه العالم بعد نهاية أزمة فيروس كورونا، وكيف ستبدو فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بدأ كشافة بايرن ميونخ بالبحث والتخطيط للمستقبل.

بايرن ميونخ ينافس عملاقي إسبانيا على نيكو ميلاميد موهبة إسبانيول

وأشار تقرير صادر عن “Tz الألمانية”، دخل الإسباني الشاب نيكو ميلاميد، والذي يبلغ من العمر 18 عاماً فقط، خطط بايرن ميونخ.

وانضم نيكو ميلاميد إلى صفوف فريق الناشئين في إسبانيول منذ عام 2013، وواصل عمله في النادي حتى وصل إلى الفريق “B” الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية.

وسجل لاعب الوسط الشاب 7 أهداف في 26 مباراة له هذا الموسم، وظهر مرة واحدة مع إسبانيول في تصفيات الدوري الأوروبي ضد فريق إف سي لوزيرن السويسري.

ويُقال أيضاً أن تشيلسي وبرشلونة وريال مدريد مهتمون بالإسباني الشاب، لذا سيواجه بايرن ميونخ منافسة شديدة على ضمه. حيث ينتهي تعاقده في صيف 2023، لكن يملك ميلاميد شرطاً جزائياً بقيمة 8 مليون يورو.

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