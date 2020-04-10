أخبار بايرن ميونخ : بايرن ميونخ يُدمر أحلام برشلونة وريال مدريد الصيفية

سبورت 360 – يدمر نادي بايرن ميونخ الألماني خطط وأحلام ريال مدريد الإسباني و مواطنه برشلونة في التعاقد مع النمساوي ديفيد ألابا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

و وضع البارسا عينه على التعاقد مع ألابا من البايرن في نهاية الموسم الجاري لكي يرمم خانة الظهير الأيسر في السنوات القادمة ويخلق منافسة قوية تفيد الفريق ، مع الإسباني جوردي ألبا.

ريال مدريد بدوره كان يمني النفس بضم ألابا ليكون خليفة البرازيلي مارسيلو مع منافسة الفرنسي فيرلان ميندي على الدقائق في الفترة المقبلة.

ديفيد ألابا يقترب من تجديد عقده مع بايرن ميونخ

لكن الفريق البافاري أراح البارسا والريال من حرب شرسة في سوق اللاعبين على ضم النمساوي الذي يمكنه اللعب في خانة قلب الدفاع أيضاً.

و ذكرت صحيفة بيلد الألمانية مساء الأربعاء أن البايرن لن يسمح لألابا بالرحيل و سيجدد عقده الذي يربطه به لمدة أطول.

و بموجب ما نشرته الصحيفة فإن ألابا يستعد في الوقت الحالي للتوقيع على عقد جديد يبعده عن مدار البارسا و الريال و مانشستر سيتي الإنجليزي و يوفنتوس الإيطالي الذين يرغبون في ضمه.

و سيجدد اللاعب عقده الذي سينتهي في صيف 2021 على طريقة توماس مولر على أن تشمل رياح التجديد لاعب الوسط الإسباني تياجو ألكانتارا في الفترة القادمة.

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