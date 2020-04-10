أخبار نادي برشلونة

أخبار بايرن ميونخ : بايرن ميونخ يُدمر أحلام برشلونة وريال مدريد الصيفية

10 أبريل، 2020
0
أخبار بايرن ميونخ : بايرن ميونخ يُدمر أحلام برشلونة وريال مدريد الصيفية
ديفيد ألابا

سبورت 360 – يدمر نادي بايرن ميونخ الألماني خطط وأحلام ريال مدريد الإسباني و مواطنه برشلونة في التعاقد مع النمساوي ديفيد ألابا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

و وضع البارسا عينه على التعاقد مع ألابا من البايرن في نهاية الموسم الجاري لكي يرمم خانة الظهير الأيسر في السنوات القادمة ويخلق منافسة قوية تفيد الفريق ، مع الإسباني جوردي ألبا.

ريال مدريد بدوره كان يمني النفس بضم ألابا ليكون خليفة البرازيلي مارسيلو مع منافسة الفرنسي فيرلان ميندي على الدقائق في الفترة المقبلة.

ديفيد ألابا يقترب من تجديد عقده مع بايرن ميونخ

لكن الفريق البافاري أراح البارسا والريال من حرب شرسة في سوق اللاعبين على ضم النمساوي الذي يمكنه اللعب في خانة قلب الدفاع أيضاً.

و ذكرت صحيفة بيلد الألمانية مساء الأربعاء أن البايرن لن يسمح لألابا بالرحيل و سيجدد عقده الذي يربطه به لمدة أطول.

و بموجب ما نشرته الصحيفة فإن ألابا يستعد في الوقت الحالي للتوقيع على عقد جديد يبعده عن مدار البارسا و الريال و مانشستر سيتي الإنجليزي و يوفنتوس الإيطالي الذين يرغبون في ضمه.

و سيجدد اللاعب عقده الذي سينتهي في صيف 2021 على طريقة توماس مولر على أن تشمل رياح التجديد لاعب الوسط الإسباني تياجو ألكانتارا في الفترة القادمة.

تعرف على مزايا تطبيق سبورت 360

مواضيع قد تهمك

الوسوم
أحلام أخبار الصيفية بايرن برشلونة مدريد ميونخ وريال يدمر

إقرا أيضا

Photo of جنون الدوري الإنجليزي ونادي هالاند القادم .. عناوين الصحف 10 أبريل

جنون الدوري الإنجليزي ونادي هالاند القادم .. عناوين الصحف 10 أبريل

10 أبريل، 2020
Photo of نابولي يزاحم برشلونة وليفربول على خطف مدافع إشبيلية

نابولي يزاحم برشلونة وليفربول على خطف مدافع إشبيلية

10 أبريل، 2020
Photo of ستة أسباب تجعل من ديمبلي صفقة الصيف

ستة أسباب تجعل من ديمبلي صفقة الصيف

10 أبريل، 2020
Photo of شالكة يغير موقفه بشأن مدافع برشلونة

شالكة يغير موقفه بشأن مدافع برشلونة

10 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق