أخبار برشلونة : أجويرو يكشف السبب الذي سيدفع ميسي إلى الرحيل عن برشلونة

سبورت 360 – أكد الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بأن مواطنه ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني الحالي سيعتزل في صفوف البلاوجرانا، مشيراً إلى أن رحيله عن البرسا مرتبط فقط بحدوث كارثة في النادي.

وسينتهي عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ابن 32 عاماً مع فريقه برشلونة صيف عام 2021، وتحاول إدارة النادي التفاوض مع اللاعب لتجديد عقده.

ولكن مع توتر العلاقة بينه وبين إدارة برشلونة الحالية، فإن المفاوضات شبه متوقفة، مما دفع بعض الصحف إلى التكهن بإمكانية رحيل النجم الأرجنتيني عن البرسا.

أجويرو يؤكد رحيل ميسي عن برشلونة في حالة وحيدة

وتحدث سيرجيو أجويرو في برنامج “شيرينجيتو” الإسباني الشهير قائلاً “ليونيل ميسي بالفعل أصبح رمزاً وأسطورة في برشلونة، ولكن أي شيء قد يحدث في كرة القدم”.

وأضاف “الكثير من اللاعبين انتقلوا إلى برشلونة من أجل ميسي، وهو مستمر مع النادي لأنه يحبه، ليونيل يلائمه كثيراً برشلونة، وهو مرتاح وسعيد هناك”.

وتابع “بعض النظر عما يحدث الآن فهو مستمر، وقد يرحل فقط إذا حدث شيء كارثي”.

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