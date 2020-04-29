أخبار برشلونة : أرتور ميلو يرد على اهتمام يوفنتوس

سبورت 360 – أعرب أرتور ميلو، نجم نادي برشلونة، عن رغبته في الاستمرار مع الفريق الكتالوني لعدة سنوات أخرى، وذلك في ظل انتشار أنباءٍ تُفيد بأن يوفنتوس يرغب في التعاقد معه.

وتلقى برشلونة اتصالات من طرف يوفنتوس منذ عدة أيام، يستفسر خلالها عن إمكانية التعاقد مع أرتور، مقابل مبلغ جيد من المال، حيث يعتبره ماوريسيو ساري عنصراً ضرورياً لتطوير أفكاره مع السيدة العجوز.

وانضم أرتور إلى برشلونة في صيف 2018 مقابل 30 مليون يورو، بالإضافة إلى 9 ملايين أخرى على شكل مكافآت، وقد نال إعجاب جماهير البلاوجرانا، ولكنه عانى من عدة إصابات منذ وصوله.

أرتور ميلو: برشلونة هو خياري الوحيد

وقال اللاعب البرازيلي في بيان أرسله إلى مختلف الصحف العالمية ومن بينها (موندو ديبورتيفو): “برشلونة هو المكان الذي لطالما أردت أن أكون فيه، وأريد أن اكون فيه، وأريد أن أستمر لسنوات عديدة هنا”.

وتابع: “خياري الوحيد هو البقاء في برشلونة، ولعدة سنوات أخرى، نعم هناك عدة عروض لي ولكن أبلغت الإدارة برغبتي في الاستمرار وعدم الاستماع لأي عرض”.

واختتم بالقول: “للأندية الأخرى أقول لكم شكراً لاهتمامكم، ولكن بصراحة فكرتي واضحة جداً وهي البقاء في برشلونة، أنا هادئ للغاية، وأشعر بأنني في حالة جيدة للغاية هنا، وأشكر النادي والموظفين والمدربين على ثقتهم بي”.

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