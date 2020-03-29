أخبار برشلونة :أسباب استبعاد إلغاء الموسم الحالي من الدوري الإسباني

سبورت 360 – قدم روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني وثيقة تتعلق بضرورة إنهاء الموسم الحالي من الدوري الإسباني، حتى وإن اضطر لوضع جدول جنوني لفرق الليجا.

وهذا الشىء الذي أكده جاومي رويس الشريك الرئيسي لشركة ميديا برو الإعلامية حيث أكد أن المنافسات هذا الموسم يجب أن تنتهي بشكلٍ طبيعي.

كان روبياليس قد تحدث مسبقاً عن أن ليس من العدل إلغاء الموسم الحالي لأن ذلك سيضر بمصالح بعض الأندية والتي تسعى للصعود لدوري الدرجة الأولى، وأكد على ضرورة أن تكون هناك أندية صاعدة وهابطة.

خسائر هائلة في حالة إلغاء الدوري الإسباني

أما جاومي رويس فقد أشار في برنامج تلفزيوني إلى نقطة في غاية الأهمية : “أهم شىء هو إنهاء الموسم..وليس من المهم معرفة موعد بداية الموسم القادم، لأنه إذا لم ينته هذا الموسم فسوف تفقد الأندية 30% من الإيرادات وستخسر كرة القدم الأوروبية أكثر من 7000 مليون يورو وهو لا يمكن تحمله”.

وأوضحت صحيفة سبورت الكاتالونية أن ذلك ربما يعني استكمال منافسات الأندية الأوروبية ، دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي في أغسطس على أن تنتهي المسابقات المحلية في أواخر يونيو، ولكن حتى الآن ونظراً للتطورات المستمرة في أزمة الكورونا فلا يوجد أي شىء رسمي.

ويتوقع أن يبدأ الموسم الجديد من بطولة الدوري الإسباني في شهر أكتوبر الماضي وهذا يعني راحة أقل للاعبين وتلاحم غير مسبوق في المواسم.

ويتصدر فريق برشلونة جدول ترتيب الليجا بعد مرور 27 جولة برصيد 58 نقطة ويأتي بعده فريق ريال مدريد برصيد 56 نقطة ثم إشبيلية برصيد 47 نقطة وريال سوسييداد في المركز الرابع برصيد 46 نقطة.

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