أخبار برشلونة : أسباب تجعل برشلونة يفرط في خدمات جريزمان

سبورت 360 – يميل نادي برشلونة الإسباني نحو الاستغناء عن النجم الفرنسي أنطوان جريزمان بتركه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

يأتي ذلك حسبما يرى الإعلامي البريطاني إيان ماكجري حيث يعتقد أن برشلونة سينهي مغامرة جريزمان في الكامب نو بشكل أسرع من المتوقع.

و انضم جريزمان إلى البارسا في الصيف الماضي قادماً من أتلتيكو مدريد الإسباني في صفقة كلفت خزائن النادي 120 مليون يورو.

برشلونة ينوي الاستغناء عن جريزمان

و يرى ماكجري أن السبب الأول وراء ذلك يكمن في عدم اقتناع الإدارة الكتالونية بقدرة اللاعب على الظهور بالشكل المتوقع و عدم تقديم الإضافة المطلوبة في البارسا.

أما السبب الثاني فيرجع إلى الأجواء الداخلية في الكامب نو ما يحدث خلف الكواليس حيث ترى بعض الأصوات أن أنطوان يفكر دوماً بأنانية ما يجعل الأجواء في غرف الملابس غير جيدة.

و بخصوص السبب الثالث فهو متعلق بالنواحي الاقتصادية حيث ينوي النادي استخدام أموال بيعه في ترميم الصفوف بلاعبين آخرين.

و فكر البارسا مؤخراً في دمج جريزمان في صفقة التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان الفرنسي.

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