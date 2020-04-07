أخبار برشلونة : أسطورة برشلونة يُعلن موقفه من تحديد بطل الدوري الإسباني

سبورت 360 – يرى البلغاري خريستو ستويتشكوف أنه سيكون من الصعب استكمال الدوري الإسباني في ظل تفاقم أزمة انتشار فيروس كورونا في إسبانيا وعدم وجود متسع من الوقت لإنهاء الدوريات بالشكل الطبيعي.

يعتقد نجم برشلونة السابق والذي سبق له الحصول على الكرة الذهبية كأفضل لاعب في أوروبا أن من العدل إنهاء البطولة في وقتٍ مُبكر واعتماد التصنيف وترتيب جدول الدوري الإسباني الحالي.

والسيناريو الذي يطالب به أسطورة البلاوجرانا يعني أن يحصل برشلونة على لقب الليجا لأنه يعتلي الصدارة بفارق نقطتين عن مطارده الرئيسي ريال مدريد بعد مرور 27 جولة من المنافسات.

ستويتشكوف : برشلونة يستحق الفوز بلقب الدوري الإسباني

قال ستويتشكوف في حديثه مع برنامج Tiempo de Juego بإذاعة كادينا كوبي : “سيكون من العدل إنهاء الدوري الإسباني بالترتيب الحالي، وإلغاء الهبوط مع تصعيد أول فريقين من الدرجة الثانية ليصبح الدوري في الموسم القادم بـ22 فريقاً”.

استطرد النجم البلغاري : “أنا هادىء وبالقرب من عائلتي وأطلب من الجميع أن لا يخافوا ولكن أن يتحلوا بالانضباط في المرحلة القادمة لمواجهة الجائحة”.

واصل : “إذا رأينا المشكلة فمع المباريات التي تم لعبها بالفعل فمن الضروري الحفاظ على نفس الترتيب، وأعتقد أن الفريقين اللذين يتصدران الدرجة الثانية يستحقان الصعود، ونفس الأمر مع الفرق التي تعتلي الترتيب في الدرجة الأولى لأنهم قاموا بكثير من العمل وفازوا بأكبر عدد من المباريات”.

لا ينال هذا الاقتراح بالطبع ترحيباً كبيراً داخل الاتحاد الإسباني الذي لا يزال مُصراً على أن يستكمل البطولة حتى وإن حدث ذلك في الصيف.

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