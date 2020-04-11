أخبار برشلونة : أسعار لاعبي برشلونة ما قبل كورونا وما بعدها

سبورت 360 – أعلن موقع ترانسفير ماركت العالمي عن تحديثات جديدة لأسعار اللاعبين في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، والتي شملت انخفاض كبير في القيمة السوقية لجميع لاعبي العالم بلا استثناء بما يتناسب مع المرحلة الصعبة التي يعيشها عالم كرة القدم على الصعيد الاقتصادي.

وانخفضت القيمة السوقية بشكل كبير للاعبي برشلونة كحال معظم فرق العالم، وخسر ليونيل ميسي من قيمته بمقدار 28 مليون يورو، حيث كان سعره يبلغ 140 مليون يورو قبل أزمة كورونا، وانخفض الآن ليصل إلى 112 مليون يورو فقط.

وتبلغ القيمة السوقية لجميع لاعبي برشلونة في الوقت الراهن 852 مليون يورو، بينما كانت تبلغ مليار و70 مليون يورو قبل بضعة أيام فقط، وهذا يوضح مدى تأثير تفشي فيروس كورونا وتوقف كرة القدم على أسعار اللاعبين.

الأسعار الجديدة للاعبي برشلونة بعد أزمة كورونا

ليونيل ميسي: من 140 مليون إلى 112 مليون

أنتوان جريزمان: من 120 مليون إلى 96 مليون

مارك تيرشتيجن: من 90 مليون إلى 72 مليون

فرينكي دي يونج: من 90 مليون إلى 72 مليون

عثمان ديمبيلي: من 70 مليون إلى 56 مليون

آرتور ميلو: من 70 مليون إلى 56 مليون

كليمون لونجليه: من 60 مليون إلى 48 مليون

جوردي ألبا: من 50 مليون إلى 40 مليون

سيرجي روبيرتو: من 50 مليون إلى 40 مليون

أنسو فاتي: من 40 مليون إلى 36 مليون

صامويل أومتيتي: من 40 مليون إلى 32 مليون

نيلسون سيميدو: من 40 مليون إلى 32 مليون

لويس سواريز: من 35 مليون إلى 28 مليون

سيرجيو بوسكيتس: من 35 مليون إلى 28 مليون

جيرارد بيكيه: من 25 مليون إلى 20 مليون

إيفان راكيتيتش: من 25 مليون إلى 20 مليون

جونيور فيربو: من 25 مليون إلى 20 مليون

نيتو: من 18 مليون إلى 14.5 مليون

أرتورو فيدال: من 14 مليون إلى 11 مليون

برايثوايت: من 12 مليون إلى 9.5 مليون

ريكي بويتش: من 12 مليون إلى 9 ملايين

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