أخبار برشلونة : أسوأ 10 صفقات في تاريخ برشلونة

سبورت 360 – يعتبر نادي برشلونة أحد أكبر الأندية في العالم بل في أوروبا، وهو النادي الذي اشتهر بالاعتماد على أكاديميته “لاماسيا” التي تسببت في إنتاج الكثير من النجوم الكبار للفريق.

نجوم مثل ليونيل ميسي وتشافي هيرنانديز وأندريس إنييستا وسيسك فابريجاس وكارليس بويول وبيكيه وفالديز وجوردي ألبا وسيرجيو بوسكتس وبيدرو رودريجيز وغيرهم من الذين حصدوا العشرات من البطولات.

ولكن في الفترة الأخيرة وبالتحديد في القرن الحادي والعشرين ومع توسع نادي برشلونة في التعاقد مع اللاعبين من كافة أنحاء العالم فهناك بعض الصفقات التي حققت فشلًا كبيرًا لا يمكن نسيانه.

وسننشر لكم في هذا التقرير أسوأ 10 صفقات في تاريخ برشلونة، وذلك بناءً على استفتاء جماهيري خاص بـ “سبورت 360” أجريناه عبر حسابنا على موقع “إنستجرام.

أسوأ 10 صفقات في تاريخ برشلونة

10- فيليب كوتينيو – 2016 صوت

لا يمكن أن تنسى جماهير برشلونة صفقة انتقال فيليب كوتينيو في شتاء 2018 إلى الفريق قادمًا من نادي ليفربول بقيمة 145 مليون يورو في صفقة هي الأغلى في تاريخ النادي ليأتي تعويضًا لرحيل النجم نيمار والنجم الآخر إنييستا ولكن الواقع كان أليمًا حيث إنه لم يقدم الكثير ليخرج هذا الموسم على سبيل الاعارة إلى نادي بايرن ميونخ، ولا يجد له مكانًا أساسيًا مع النادي الكتالوني.

9- فيليب كريستاتفال – 2997 صوت

المدافع الفرنسي الذي جاء إلى نادي برشلونة في عام 2001، ولعب لمدة موسمين قادمًا من نادي موناكو وبقيمة 17 مليون يورو وقد شارك في 31 مباراة خلال هذين الموسمين ولم يقدم أي شئ يذكر مع البارسا.

8- خوان ريكيلمي – 3036 صوت

النجم الأرجنتيني والملقب بالكسول، لأنه كان يملك إمكانات هائلة ولكن دون بذل الكثير من المجهود، حيث انتقل إلى البارسا في عام 2002 قادمًا من نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني بقيمة 10 ملايين يورو حيث شارك في 42 مباراة في أول موسم له وسجل 6 أهداف لكنه رحل بشكل مفاجئ إلى نادي فياريال على سبيل الاعارة لمدة موسمين ثم انتقل بشكل دائم.

7- توماس فيرمايلن – 3251 صوت

المزيد من الصفقات والمزيد من الإخفاقات بين برشلونة وآرسنال، حيث انتقل قائد المدفعجية السابق في عام 2014 إلى البلاوجرانا بقيمة 19 مليون يورو حيث شارك في 4 مواسم في 34 مباراة وذلك بسبب كثرة الاصابات حتى رحل إلى نادي روما لمدة موسم على سبيل الاعارة والآن ينهي مسيرته في نادي فيسل كوبيه الياباني.

6- مارتين كاسيرس – 3343 صوت

لغز كبير يأتي حول مارتين كاسيرس الذي انتقل إلى برشلونة في عام 2008 بقيمة 16.5 مليون يورو قادمًا من نادي فياريال الإسباني الآخر، ولكنه شارك في 13 مباراة فقط ويخرج إلى يوفنتوس على سبيل الاعارة ثم إشبيلية وينتقل إلى إشبيلة بصفة نهائية ثم ينضم إلى يوفنتوس على سبيل الاعارة مرة أخرى ثم بصفة نهائية ويحصد الكثير من الألقاب مع النادي الإيطالي ويقدم مستوى مميز في إيطاليا عكس ما كان عليه في إسبانيا.

5- ريكاردو كواريزما – 3374 صوت

الجناح البرتغالي المميز والذي بدأ في نفس الظروف تقريبًا مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ولكن جاء كواريزما إلى برشلونة بقيمة 6.35 مليون يورو في عام 2003، ولكن المفاجأة كانت بأن اللاعب كان يتغيب عن التدريبات ولم يلتزم بالكثير من الاحترافية، وقد سجل هدف وحيد بعد 22 مشاركة في موسم وحيد وبعدها ينتقل إلى بورتو البرتغالي بقيمة 15 مليون يورو ليعوض رحيل النجم ديكو الذي جاء إلى البلاوجرانا بعد حصده لقب دوري أبطال أوروبا.

4- ألكسندر سونج – 3600 صوت

صفقة جديدة من نادي آرسنال، وبالرغم من تألقه وبروزه مع المدفعجية إلا أن إنتقال أليكسندر سونج من الجانرز إلى برشلونة كان محبطًا جدًا في عام 2012 وبقيمة 19 مليون يورو ولكنه لم يستطع اللعب كأساسي بسبب وجود النجم سيرجيو بوسكتس حتى إنه شارك في مركز قلب الدفاع في بعض المباريات وفشل في ذلك تمامًا ليرحل بعد ذلك إلى وست هام الإنجليزي وعدة فرق بسبب تراجع مستواه البدني ويلعب حاليًا لنادي سيون السويسري.

3- دوجلاس بيريرا – 3692 صوت

في غفلة من الزمن، إنتقل الظهير الأيمن البرازيلي دوجلاس بيريرا إلى نادي برشلونة في عام 2014 بقيمة 5.5 مليون يورو قادمًا من نادي ساوباولو البرازيلي، ليكون خلفًا للنجم داني ألفيش الذي رحل إلى يوفنتوس، ولكن البرازيلي قدم أداء سئ للغاية في 3 مباريات فقط مع الفريق الأول ويرحل بعد ذلك إلى عدة إعارات أبرزها سبورتنج خيخون وبنفيكا وسيفاسبور التركي وحاليًا مع بيشكتاش التركي الآخر على سبيل الاعارة أيضًا.

2- ألكسندر هليب – 3800 صوت

انتقل لاعب خط الوسط البيلاروسي، أليكسندر هليب من نادي آرسنال إلى نادي برشلونة في عام 2008 بقيمة 17 مليون يورو ليفشل في حجز مكانًا أساسيًا مع الفريق في أول موسم ويخرج بعدها على سبيل الاعارة إلى شتوتجارت الالماني وبيرمنجهام الانجليزي وفولفسبورج الألماني على الترتيب، حيث شارك مع برشلونة في 12 مباراة فقط ويرحل بعدها إلى بيلاروسيا من جديد.

1- دميترو تشيجرينسكي – 3841 صوت

انضم المدافع الأوكراني إلى نادي برشلونة في عام 2009 بُناءًا على طلب المدرب بيب جوارديولا وهو يعتبر أفشل صفقة في العقد الأخير للنادي الكتالوني، بسبب تقديم اللاعب مستوى مميز مع فريقه شاختار دونتسك في دوري أبطال أوروبا الموسم الذي سبقه، وقد جاء إلى البلاوجرانا بقيمة 25 مليون يورو ليشارك في 12 مباراة فقط دون إقناع المدرب الإسباني ويرحل بعد موسم واحد فقط بقيمة 10 مليون يورو لنفس الفريق، شاختار دونتسك.

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