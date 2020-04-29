أخبار برشلونة : أشهر العداوات بين المدربين في عالم كرة القدم

سبورت 360 – يتصادم المديرون الفنييون للفرق المنافسة لأسباب متنوعة، حيث عادة ما يملك المدربون الناجحون عامل الغرور، وعندما يتواجه مدربان ناجحان، فمن المحتمل أن يظهر الصدام.

وهناك نزاعًا خاصًا أيضًا بين المدريبن الذين تعلموا مهنتهم كلاعبين سابقين، والمدربين الذين تطوروا بعد الدراسة في معاهد التدريب.

ونرصد في ذلك التقرير أبرز العداوت بين المدربين في عالم كرة القدم

1)السير أليكس فيرجسون وأرسين فينجر

كان مانشستر يونايتد وأرسنال أقوى ثنائي في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال التسعينيات، وتقاسم فيرجسون وفينجر علاقة قاسية في ذلك الوقت، وبدأ السيرالعداء مبكرًا عندما أتى أرسين لتولي تدريب الجانرز، حيث قال: ” يقولون أنه رجل ذكي، أليس كذلك؟ يتحدث خمس لغات، لديّ صبي في الخامسة عشرة من العمر من ساحل العاج يتحدث خمس لغات”.

واشتكى فينجر من أن المباريات قد تم وضعها لصالح مانشستر يونايتد، ورفض مصافحة فيرجسون في سنوات الصراع بينهما، ولكن في النهاية في عام 2002، كان لدى المدرب الفرنسي اليد العليا في صراعه مع السير، عندما توج الجانرز بالثنائية المحلية على حساب الشياطين الحمر.

وبعد نهاية مسيرة فيرجسون مع مانشستر يونايتد، ظهر الثنائي في المناسبات العامة بشكل أكثر ودية، مما يشير إلى أنهما وصفا مواجهتهما بالتعادل، بجانب التركيز على عدم خسارة الحرب في مواجهة المدربين الجدد الذين جاءوا إلى البريميرليج.

2) بيب جوارديولا وجوزيه مورينيو

تولى البرتغالي جوزيه مورينيو، مهمة تدريب ريال مدريد في عام 2010 بعد رحيله عن إنتر ميلان، ولكن برشلونة بقيادة الإسباني بيب جوارديولا، سيطر على ريال مدريد مع السبيشيال وان في أول مواسمه، ودخل الثنائي في عداوة تاريخية.

وقال بيب في تصريحات في أحد المؤتمرات الصحفية في عام 2011 مفتقدًا للهدوء: “في هذه الغرفة (غرفة الصحافة في ريال مدريد) مورينيو هو الرجل، الرئيس والملك، وأنا لا أستطيع التنافس معه، إذا كان برشلونة يريد شخصًا يتنافس مع ذلك، فيجب أن يبحث عن مدير آخر، لكننا كشخص ومؤسسة، لا نفعل هذا الأمر”.

وفي موسم 20112012، نجح المدرب الاستثنائي في الفوز بلقب الدوري الإسباني مع الميرنجي متفوقًا على الفيلسوف، وقدم بيب استقالته من البلوجرانا، من أجل الحصول على وقت راحة.

3) رافاييل بينيتيز وجوزيه مورينيو

وصل كل من مورينيو وبينيتيز إلى الدوري الإنجليزي في عام 2004، حيث تولى جوزيه مهمة تدريب تشيلسي، وتعاقد رافاييل مع ليفربول، وكان الثنائي داهية من الناحية التكتيكية، وكانت مواجهات البلوز والريدز مثل ألعاب الشطرنج في ذلك الوقت.

بينيتيز وصف مورينيو بأنه متخصص في الفشل الأوروبي، وسمح مورينيو بأرقامه للحديث في هذه المناسبة، كما أكد المدرب الإسباني أن تشيلسي فريق ممل، ورد المدرب البرتغالي: “كم عدد البطولات التي فاز بها رافاييل منذ انضمامه إلى ليفربول؟”.

وتولى بينيتيز المسؤولية الفنية لإنتر ميلان في عام 2010 بعد رحيل جوزيه إلى ريال مدريد، وتج المدرب الإسباني مع النيراتزوري ببطولتي كأس السوبر الإيطالي وكأس العالم للأندية، ولكنه رحل بعد 6 شهور فقط في سان سيرو.

السبيشيال وان قال عن فترة بينيتز في إنتر ميلان: “توقعت على الأقل الشكر على النجاح الذي قدمته له، اسأل جميع مشجعي إنتر عن رأيهم به ورأيهم بي”، كما أوضح المدرب الاستثنائي أن رافاييل فاز فقط بالدوري الأوروبي مع تشيلسي، على الرغم أن الفريق تم بناءه للفوز ببطولات أخرى، وحل المدرب البرتغالي بديلًا له بالفعل في الموسم التالي في البلوز.

4) أرسين فينجر وجوزيه مورينيو

تواجه فينجر مع مورينيو كثيرًا، عندما كان الأول مديرًا فنيًا لأرسنال، والثاني مدربًا لتشيلسي، وكان الثنائي يمتلك أسلوبًا مختلفًا في اللعب إلى حد كبير، وأوضح السبيشيال وان أن جدول المباريات يتم وضعه لصالح الجانرز، وأكد المدرب الفرنسي أن الرياضة ستكون في خطر إذا توقفت الفرق عن المحاولة (انتقاد لطريقة لعب البلوز).

ورد الاستثنائي قائلًا: “اللغة الإنجليزية تحب الإحصائيات كثيرًا، هل يعلمون أن أرسين فينجر حصل على 50٪ فقط من الانتصارات في الدوري الإنجليزي؟”، ليرد أرسين عليه: “إنه خارج النظام، غير متصل بالواقع وغير محترم، عندما تمنح النجاح للأشخاص الأغبياء، فهذا يجعلهم أكثر غباءً في بعض الأحيان وليس أكثر ذكاءً”.

5) السير أليكس فيرجسون وكيني دالجليش

عانى فيرجسون ودالجليش من عداء طويل استمر 50 عامًا، وظهر الخلاف بينهما كمديرين فنيين، في أعقاب نهاية مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد والتي انتهت بالتعادل، وادعى السير أن الحكم تأثر بالدعم الكبير للريدز، ليرد كيني قائلًا: “ستحصل على إحساس أكثر طفولة منه”.

وفي عام 1995، تولى دالجيش مهمة تدريب بلاكبيرن روفرز، وكان الأخير قريبًا من تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ليبدأ السير في ممارسة الألعاب الذهنية مع أسطورة الريدز.

دالجليش حقق في نهاية الموسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع بلاكبيرن متفوقًا على مانشستر يونايتد، ليوجه مدرب الشياطين الحمر رسالة تهنئة إلى أسطورة ليفربول على تحقيق لقب البريميرليج.

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