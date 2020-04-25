أخبار برشلونة : أفضل 25 لاعب في الربع قرن الأخير .. برشلونة يكتسح

سبورت 360 – نشرت مجلة “فورفور تو” البريطانية قائمة أفضل 25 لاعباً في الربع قرن الأخير بحسب استفتاء شارك به أكثر من 50 ألف شخص، والتي شهدت سيطرة مطلقة من جانب برشلونة وريال مدريد.

وتربع ليونيل ميسي على صدارة القائمة وتم تصنيفه كأفضل لاعب في العالم خلال آخر 25 عاماً، وذلك بحكم الأداء المذهل والثابت الذي قدمه خلال مسيرته الاحترافية، وحصل بفضله على جائزة الكرة الذهبية 6 مرات كرقم قياسي لم يصل إليه أي لاعب آخر.

وحل كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس بالمركز الثاني في ظل الإنجازات الكبيرة التي حققها هو الآخر، يكفي أنه الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا، والأكثر فوزاً باللقب في العصر الحديث، كما أنه سبق له الفوز بالكرة الذهبية 5 مرات.

17 نجماً لعبوا في صفوف برشلونة وريال مدريد

وسيطر الغريمين برشلونة وريال مدريد على قائمة أفضل 25 لاعباً في الربع قرن الأخير، حيث تواجد 17 لاعباً ارتدوا قميص أحدهما، بواقع 9 لاعبين لكل فريق، في حين أن الظاهرة رونالدو هو اللاعب المشترك بينهما.

كما حصل تشافي هيرنانديز على المركز الاول من بين اللاعبين الإسبان الذين بلغ عددهم 5 لاعبين في القائمة، وهو نفس عدد اللاعبين البرازيليين أيضاً الذي حصل رونالدو على المرتبة الأولى بينهم، بينما شهدت القائمة تواجد 4 لاعبين إيطاليين.

وجاءت القائمة على النحو التالي:-

1- ليونيل ميسي

2- كريستيانو رونالدو

3- زين الدين زيدان

4- الظاهرة رونالدو

5- رونالدينيو

6- تيري هنري

7- تشافي هيرنانديز

8- أندريس إنييستا

9- باولو مالديني

10- روبيرتو باجيو

11- ريفالدو

12- فابيو كانافارو

13- ريان جيجز

14- ريكاردو كاكا

15- واين روني

16- لويس فيجو

17- جابرييل باتيستوتا

18- إيريك كانتونا

19- لوكا مودريتش

20- سيرجيو بوسكيتس

21- راؤول جونزاليس

22- بول سكولز

23- روماريو

24- سيرجيو راموس

25- جيجي بوفون

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