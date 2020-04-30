أخبار برشلونة : إلغاء كأس السوبر الكتالوني بين برشلونة وإسبانيول

سبورت 360 – أعلن الاتحاد الكتالوني لكرة القدم، إلغاء مباراة كأس السوبر الكتالوني موسم 2019/2020، والتي كانت ستجمع بين فريقي برشلونة ضد إسبانيول.

وتتوقف منافسات الدوري الإسباني كما هو الحال في بقية الدوريات الكبرى إلى أجل غير مسمى، بسبب تفشي فيروس كورونا.

الاتحاد الكتالوني يقرر رسمياً إلغاء كأس السوبر 2019/2020

ونشر الموقع الرسمي لنادي برشلونة، بيان الاتحاد الكتالوني الذي نشره اليوم الأربعاء، والذي أكد من خلاله إلغاء مباراة كأس السوبر الإسباني هذا الموسم، بسبب الوضع الاستثنائي الحالي الناتج عن أزمة فيروس كورونا.

ويتضمن هذا القرار إنهاء جميع المسابقات لموسم 2019/2020 والمرتبطة بالاتحاد الكتالوني لكرة القدم والتي تم اعتمادها يوم 23 أبريل الماضي بناءً على توصية الهيئة الرياضية هناك.

وفاز جيرونا بالنسخة الأخيرة من كأس السوبر الكتالوني بعد فوزه على برشلونة بهدف نظيف.

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