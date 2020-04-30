أخبار نادي برشلونة

أخبار برشلونة : إلغاء كأس السوبر الكتالوني بين برشلونة وإسبانيول

30 أبريل، 2020
0
أخبار برشلونة : إلغاء كأس السوبر الكتالوني بين برشلونة وإسبانيول
ميسي ضد إسبانيول

سبورت 360 – أعلن الاتحاد الكتالوني لكرة القدم، إلغاء مباراة كأس السوبر الكتالوني موسم 2019/2020، والتي كانت ستجمع بين فريقي برشلونة ضد إسبانيول.

وتتوقف منافسات الدوري الإسباني كما هو الحال في بقية الدوريات الكبرى إلى أجل غير مسمى، بسبب تفشي فيروس كورونا.

الاتحاد الكتالوني يقرر رسمياً إلغاء كأس السوبر 2019/2020

ونشر الموقع الرسمي لنادي برشلونة، بيان الاتحاد الكتالوني الذي نشره اليوم الأربعاء، والذي أكد من خلاله إلغاء مباراة كأس السوبر الإسباني هذا الموسم، بسبب الوضع الاستثنائي الحالي الناتج عن أزمة فيروس كورونا.

ويتضمن هذا القرار إنهاء جميع المسابقات لموسم 2019/2020 والمرتبطة بالاتحاد الكتالوني لكرة القدم والتي تم اعتمادها يوم 23 أبريل الماضي بناءً على توصية الهيئة الرياضية هناك.

وفاز جيرونا بالنسخة الأخيرة من كأس السوبر الكتالوني بعد فوزه على برشلونة بهدف نظيف.

تعرف على مزايا تطبيق سبورت 360

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
أخبار إلغاء السوبر الكتالوني برشلونة بين كأس وإسبانيول

إقرا أيضا

Photo of نوستالجيا الألعاب .. أشكال النجوم في لعبة كرة القدم

نوستالجيا الألعاب .. أشكال النجوم في لعبة كرة القدم

30 أبريل، 2020
Photo of احتفالا بعيد ميلاده.. شاهد تصديات الألماني تير شتيجن “جدار برلين”

احتفالا بعيد ميلاده.. شاهد تصديات الألماني تير شتيجن “جدار برلين”

30 أبريل، 2020
Photo of سانشو إلى برشلونة …كيف ؟

سانشو إلى برشلونة …كيف ؟

30 أبريل، 2020
Photo of أخبار برشلونة : أغلى 10 حراس مرمى في العالم من حيث القيمة السوقية

أخبار برشلونة : أغلى 10 حراس مرمى في العالم من حيث القيمة السوقية

30 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق