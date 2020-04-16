أخبار برشلونة : إنتر ميلان يوافق على رحيل لاوتارو إلى برشلونة بشرط واحد

سبورت 360 – وافق نادي إنتر ميلان الإيطالي على فكرة رحيل مهاجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بشرط واحد فقط.

و يرغب البارسا في التعاقد مع لاوتارو من الإنتر لترميم هجوم الفريق في الموسم القادم ليكون الأرجنتيني رأس حربة الفريق الجديد.

و ذكرت صحيفة دون بالون الإسبانية مساء الثلاثاء أن إنتر ميلان يرغب في استغلال رغبة برشلونة في ضم لاوتارو، لكي يتعاقد مع الفرنسي أنطوان جريزمان.

إنتر ميلان يريد ضم جريزمان مقابل رحيل لاوتارو إلى برشلونة

و ارتبط جريزمان في الآونة الأخيرة بإمكانية الرحيل عن البارسا في ظل عدم تمتعه بعلاقة جيدة مع ليونيل ميسي أيقونة الفريق الكتالوني.

و يرغب الإنتر في عقد صفقة تبادلية مع برشلونة دون أن يدفع أي منهما أي أموال ، يرحل بموجبها لاوتارو للكامب نو و يتقمص جريزمان ألوان النيراتزوري.

و تحظى صفقة التعاقد مع لاوتارو على موافقة ليونيل ميسي حيث يرحب بفكرة قدومه للكامب نو و العمل معه في السنوات المقبلة.

و شددت الصحيفة أن لاوتارو يريد الرحيل عن الإنتر في الصيف ويظن أنه الوقت الملائم لكي يذهب للعب في إسبانيا.

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