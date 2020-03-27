أخبار برشلونة..إنريكي يفتح الباب أمام العودة لكامب نو

رفض لويس إنريكي مدرب المنتخب الإسباني، استبعاد فكرة عودته لتدريب برشلونة مرة أخرى في المستقبل، في فترة ثانية بعد تجربته الأولى.

إنريكي عقد مؤتمراً صحفياً افتراضياً من منزله، للإجابة على بعض الأسئلة التي وجهها له المعجبون، حيث قام الاتحاد الإسباني بنشر الجزء الأول منه.

وقال مدرب برشلونة الأسبق:”أمضيت هناك 8 سنوات كلاعب و3 كمدرب، هذا النادي أعطاني الكثير واستمتعت بوقتي هناك”.

وعن النادي الذي يرغب في العودة له:”تركت الباب مفتوحاً أمام جميع الفريق التي عملت بها من قبل، لكن وقتي في برشلونة كان رائعاً وسأكون ممتناً لو عدت مرة أخرى”.

وأما عن لاعبه المفضل:”الشخص الذي أثار إعجابي طوال مسيرتي كلاعب والآن كمدرب هو ليونيل ميسي، وربما أدريس إنييستا حيث يقترب كثيراً من قيمته”.

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سقوط إسبانيا بعد إنجازات 2008 و2010 و2012:”كان أفضل جيل في تاريخ كرة القدم الإسبانية، قدموا كرة قدم مبهرة ولعبوا في أفضل مرحلة سنية لهم، الآن على الجيل الحالي خوض التحدي ومحاولة تكرار ما فعلته هذه المجموعة”.

يذكر أن إنريكي سبق وأن عمل كمدرب لبرشلونة، وفاز معه بالعديد من الألقاب كان أبرزها بطولتين دوري محلي ولقب دوري أبطال أوروبا في موسم 2014/2015.