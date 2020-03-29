أخبار برشلونة : إنريكي يكشف عن لاعبيه المفضلين

سبورت 360- نقلت وسائل الإعلام الإسبانية مساء اليوم الجمعة بعض التصريحات المهمة على لسان المدرب الإسباني لويس إنريكي المدير الفني الحالي لمنتخب إسبانيا والسابق لفربق برشلونة.

وفتح لويس إنريكي قلبه لصحيفة “سبورت” الإسبانية، حيث تحدث عن الكثير من الأشياء التي تخص مسيرته التدريبية مع برشلونة سابقاً ومنتخب إسبانيا حالياً.

وكشف لويس إنريكي بطل أوروبا مع برشلونة عام 2015 عن أفضل لاعبين من وجهة نظره في العالم خلال الحقبة الحالية والأخيرة من كرة القدم.

ميسي وإنييستا المفضلان للويس إنريكي

وكشف لويس إنريكي في تصريحاته أن الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي هو المفضل لديه بين جميع لاعبي كرة القدم يأتي بعده بدرجة قليلة أندريس إنييستا.

وتحدث إنريكي قائلاً:” اللاعب الذي أبهرني طوال مسيرتي هو ليونيل ميسي، المفضل لدي يأتي بعده بدرجة أقل إنييستا”.

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