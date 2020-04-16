أخبار نادي برشلونة

أخبار برشلونة : إهتمام إنجليزي بنجم برشلونة الصاعد

16 أبريل، 2020
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أخبار برشلونة : إهتمام إنجليزي بنجم برشلونة الصاعد
برشلونة

سبورت 360 – يشهد نادي إيفرتون ثورة كبيرة منذ وصول المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لتدريب الفريق في يناير الماضي حيث تمكن الفريق من لم أوراقه المبعثرة بعدما كان ينافس على البقاء مع المدرب السابق ماركو سيلفا.

أنشيلوتي يريد التعاقد مع مدافع برشلونة الشاب

وتؤكد صحيفة “سبورت” الكتالونية الشهيرة إلى أن المدرب كارلو أنشيلوتي يريد التعاقد مع مدافع شاب يستطيع اللعب بالقدم اليسرى في الموسم المقبل لحاجته الشديدة في تدعيم مركز قلب الدفاع.

جيرارد جونزاليز

جيرارد جونزاليز

وتشير الصحيفة إلى أن أنشيلوتي يريد التعاقد مع اللاعب جيرارد جونزاليز صاحب ال16 عام، والذي يلعب مع نادي برشلونة تحت 17 عام، ويتميز بطول القامة بالنسبة لعمره ويلعب بالقدم اليسرى.

وتفيد الصحيفة الإسبانية بأن اللاعب لا يملك عقدًا إحترافيًا حتى الآن مع فريق برشلونة بسبب صغر سنه، ويأمل إيفرتون في خطف اللاعب للإنضمام إلى الأكاديمية الخاصة بالتوفيز، وقد يتم تصعيده إلى الفريق الأول في الموسم الذي يليه.

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