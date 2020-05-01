أخبار برشلونة : إيكاردي يُسعد جماهير برشلونة ويُغضب جماهير الإنتر

سبورت 360 – تفاعل الأرجنتيني ماورو إيكاردي مع أحد منشورات النجم الإسباني السابق لفريق برشلونة بويان كريكيتش مما تسبب في غضب جماهير إنتر ميلان.

وكان المنشور الذي نشره بويان خاص بإحياء ذكرى مباراة برشلونة وإنتر ميلان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب الكامب نو.

ففي تلك الليلة كان البارسا يحتاج لتسجيل هدفين للعبور للمباراة النهائية، ولكن الهدف الثاني الذي سجله بويان تم إلغاءه بداعي التسلل.

بويان يُعيد إحياء ذكرى 2010 بين الإنتر والبارسا

سلط بويان الضوء على غياب تقنية الفيديو في هذا الوقت، وأنه لو تم استخدام الـ VAR في ذلك الوقت لصعد البارسا إلى المباراة النهائية، ولكن بدلاً من ذلك عبر فريق جوزيه مورينيو للمباراة النهائية وتوج باللقب على حساب البايرن.

وكتب بويان على منشوره في انستاجرام “AniVARsario”، إشارة إلى غياب التقنية في ذلك الوقت، وهو ما تسبب في إلغاء الهدف الذي سجله في الدقائق الأخيرة من تلك المواجهة التاريخية.

أثار إيكاردي الحيرة والغضب عند جماهير الإنتر، نظراً لأن اللاعب الذي يلعب لباريس سان جيرمان على سبيل الإعارة يملك تاريخاً كبيراً مع النيراتزوري الذي وقع معه في عام 2013 قادماً من سامبدوريا وظل حتى عام 2019 نجماً فوق العادة في نظر تلك الجماهير، وأثار تفاعله بالإعجاب على منشور بويان كريكيتش في زيادة الشك في أن فترته مع الإنتر قد ولّت بلا رجعة.

كان إيكاردي زميلاً لبويان في اكاديمية شباب برشلونة “لاماسيا” وذلك قبل أن يرحل إلى الدوري الإيطالي عن طريق ارتداء قميص البلوتشيركياتي “سامبدوريا” والذي خطا به أولى خطواته نحو النجومية في الكالتشيو.

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