أخبار برشلونة : إيمري يعود لاستفزاز برشلونة: الحكم سبب الريمونتادا التاريخية

سبورت 360 – عاد أوناي إيمري مدرب باريس سان جيرمان السابق للحديث عن الهزيمة التاريخية التي تعرض لها من برشلونة في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2016-2017، والتي وصفها بأنها أصعب لحظة في مسيرته التدريبية.

وانتصر باريس سان جيرمان تحت قيادة أوناي إيمري على برشلونة برباعية نظيفة في مباراة الذهاب، وظن الجميع أن فريقه سيصعد إلى ربع النهائي بإنجاز رائع، لكن البرسا قلب الطاولة في مباراة الإياب بفوزه بستة أهداف مقابل هدف يتيم في ليه الريمونتادا التاريخية.

وما زال أوناي إيمري مصراً أن حكم المباراة هو السبب الرئيسي وراء إقصاء فريقه من البطولة، مشيراً إلى أنه اتخذ العديد من القرارات الخاطئة، وكان يمكن لأي واحد منها أن يقصي برشلونة.

أوناي إيمري يؤكد عدم أحقية برشلونة بالتأهل على حساب باريس

وقال أوناي إيمري في تصريحات أبرزتها صحيفة ماركا الإسبانية “هناك الكثير من التفاصيل في تلك المباراة يمكنني التغيير فيها، لكن إن نظرت للنهاية، سوف أغير حكم المباراة، هذا كل شيء”.

وتابع “شاهدت مقتطفات من المباراة مراراً وتكراراً في ذلك اليوم لأنني كنت أجدها دائماً خلال تنقلي بين القنوات، شاهدتها من الدقيقة 50 وحتى 82، كنا متراجعين بنتيجة 3-0، وسجلنا هدفاً لتصبح 3-1، وأهدر كافاني انفراد بالحارس، ثم ركلة جزاء واضحة لمصلحة دي ماريا لم تحتسب كانت ستجعل النتيجة 3-2”.

وأنهى مدرب آرسنال السابق حديثه “وهناك ظروف أخرى، مثل أن مهاجمي برشلونة وبالأخص لويس سواريز كانوا يدخلون منطقة الجزاء ويسقطون للتحايل على الحكم حتى يسقط في فخهم.

كما أكد أوناي إيمري أن أحد لاعبي باريس سان جيرمان المهمين لم يبذل أي مجهود في المباراة، وساهم في فوز برشلونة بهذه النتيجة، لكنه لم يكشف عن أسم اللاعب، وتشير التوقعات أن اللاعب المقصود ينحصر بين تياجو سيلفا وماركو فيراتي وإدينسون كافاني.

وأردف قائلاً “في هذا الجزء من المباراة، رأيت أحد لاعبينا المهمين الذي عانوا من مشاكل بدنية خلال الأسبوع، اختبأ خلال النتيجة”.

تعرف على مزايا تطبيق سبورت 360

