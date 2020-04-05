أخبار برشلونة : اتفاق قريب بين برشلونة ونجم باريس سان جيرمان

سبورت 360 – اتخذ برشلونة قراراً بالإطاحة بجونيور فيربو من خططه القادمة، والاستعانة بلاعب جديد في مركز الظهير الأيسر وهو الفرنسي ليفين كورزاوا.

يعتقد البارسا أن بإمكانه بيع جونيور فيربو بسعرٍ معقول في سوق الانتقالات القادمة وجلب لاعب بنفس السعر تقريباً ليتنافس على المركز الأساسي مع جوردي ألبا.

ويعتبر كورزاوا نجم منتخب فرنسا ولاعب باريس سان جيرمان واحد من اللاعبين القليلين المرشحين للعب هذا الدور ولذا فإن النادي الكاتالوني يعمل بقوة على إنهاء هذه الصفقة.

كورزاوا يقترب من الانتقال إلى برشلونة

أشارت صحيفة سبورت الكاتالونية أن برشلونة للوصول إلى اتفاق قريب لاستقدام كورزاوا وقد بدأ الحديث بالفعل مع وكيل أعماله منذ شهر فبراير.

يملك ليفين الكثير من الخبرة الدولية ولكن مكانته في فريق باريس تراجعت مؤخراً ويُمكن التوقيع معه في شهر يونيو لأن عقده سيكون قد انتهى بالفعل، ولكن العامل الذي سيكون مُرجحاً هو توقيت إنهاء الصفقة لأن البارسا لا يريد التوقيع مع أي لاعب قبل أن يتأكد من بيع أحد لاعبيه أولاً.

وهناك عدة أندية ربما تتقدم برغبتها للتوقيع مع كورزاوا مثل آرسنال ونابولي، لكن رغبة كورزاوا الأساسية هي الوصول إلى ملعب الكامب نو في الموسم القادم.

لم يتم تقديم عقد رسمي حتى الآن للاعب من قبل إدارة البارسا التي ترى أن من الأضل انتظار نهاية وباء فيروس كورونا قبل التعامل مع أي شىء رسمي في السوق.

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