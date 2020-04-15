أخبار برشلونة | اجتماع بين بارتوميو وميسي لمناقشة الأزمات الإدارية للبرسا

عقد جوزيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، اجتماعًا ضمه هو و3 آخرين من مجلس إدارة البرسا رفقة قادة الفريق الأول لكرة القدم وعلى رأسهم ليونيل ميسي.

وهدف بارتوميو من هذا الاجتماع، والذي شهد حضور سيرجيو بوسكيتس وجيرارد بيكيه وسيرجي روبيرتو إلى جانب ميسي، إلى شرح الأزمة الإدارية التي تضرب كامب نو في الآونة الأخيرة.

6 من أعضاء مجلس الإدارة قدموا استقالاتهم في الأسابيع الأخيرة، مع وجود اتهامات تطول شخص بارتوميو بأنه قام باختلاس في ميزانية النادي.

بارتوميو أراد من خلال هذا الاجتماع أن يُطمئن اللاعبين على أن الإدارة باقية وقادرة على الاستمرار رغم الأزمات وشرح الأمر بمعلومات مباشرة وواضحة بدلًا من الشائعات المنتشرة.

الاجتماع الذي عُقِد عبر الفيديو كما هو الحال مؤخرًا في كل الأندية بفعل فيروس كورونا، استهدف من خلاله الرئيس أيضًا إلى شرح كيف ستسير الأمور بعد نهاية الوباء وعودة النشاط الرياضي مرة أخرى في برشلونة.

وبحسب “سبورت” فإن بارتوميو قد قال للاعبين أن الإجراءات التي سيتم إقرارها من الاتحاد الإسباني لضمان السلامة سيتم تطبيقها على الفور بمجرد العودة للتدريبات وستكون مماثلة لكل أندية الليجا وربما العالم.

يذكر أن الدوري الإسباني موقوف حتى أجل غير مسمى، ومن المتوقع بحسب أحاديث الاتحاد ورابطة الليجا أن يعود بإجراءات قوية وصارمة في مطلع شهر يونيو المقبل.