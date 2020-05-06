أخبار برشلونة | اختبارات كورونا لميسي ونجوم البرسا بعد العودة للتدريبات

بداية العودة..

عاد لاعبو برشلونة مرة أخرى إلى مقر تدريبات النادي الكتالوني من أجل إجراء فحوصات فيروس كورونا تمهيدًا لاستئناف التدريبات في الفترة المقبلة.

وكانت إدارة البلوجرانا قد أغلقت منشآت النادي منذ 13 مارس الماضي مع تفشي فيروس كورونا، قبل أن تتم عملية تطهير للمرافق في الآونة الأخيرة استعدادًا لاستقبال اللاعبين مرة أخرى.

الأندية الإسبانية تستعد لعودة الحياة لنشاط كرة القدم هذا الشهر من خلال استئناف التدريبات، على أن يكون موعد عودة الدوري الإسباني في مطلع أو منتصف يونيو المقبل.

وبحسب التقارير الواردة من إسبانيا فقد ظهر لاعبو برشلونة وعلى رأسهم ليونيل ميسي مساء الأربعاء وكل منهم أتى في سيارته والتزموا جميعًا بإجراءات التباعد الجسدي كما نص بروتوكول الاتحاد الإسباني.

في الوقت نفسه فقد شوهد عدد من اللاعبين وهم يرتدون كمامات وقفازات مثل أنطوان جريزمان وحتى ميسي نفسه، وذهب الجميع بالتدريج إلى الغرف المخصصة لإجراء الاختبارات كما هو مخطط له.

يذكر أن منشآت الأندية الإسبانية قد تم تفتيشها من قبل السلطات الصحية قبل عودة اللاعبين، كما تقرر أن يتم تعقيمها وتطهيرها مرتين يوميًا لضمان عدم نقل عدوى فيروس كورونا إلى أي شخص.

كما تجدر الإشارة إلى أن المرحلة الأولى للعودة ستكون تدريبات فردية للاعبين بعد التأكد من سلامتهم، ثم تقسيمهم إلى مجموعات صغيرة ومن ثم العودة للتدريب بالصورة الجماعية التقليدية ولكن بضوابط أكبر.

