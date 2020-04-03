أخبار نادي برشلونة

أخبار برشلونة : اعتراف مثير من سيرجي روبيرتو بشأن ريمونتادا برشلونة ضد باريس!

3 أبريل، 2020
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أخبار برشلونة : اعتراف مثير من سيرجي روبيرتو بشأن ريمونتادا برشلونة ضد باريس!
سيرجي روبيرتو وأوناي إيمري

سبورت 360 – اعترف سيرجي روبيرتو لاعب فريق برشلونة الإسباني بأنه عانى من الأرق بعد مباراة الريمونتادا الشهيرة التي حقق فيها البارسا فوزاً ساحقاً على باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا.

و خسر البارسا موقعة الذهاب في دور الستة عشر من دوري الأبطال في 2017 ضد الفريق الباريسي برباعية دون رد ليحقق انتصاراً مثيراً في الإياب بالكامب نو بسداسية لهدف في الثامن من مارس من العام المذكور و يصعد للدور الموالي.

سيرجي روبيرتو: عانيت من أرق بعد الريمونتادا ضد باريس

و كان روبيرتو هو من سجل الهدف السادس في الوقت بدلاً من الضائع في مرمى باريس و الذي كان سبباً في صعود البارسا للدور الموالي بشكل مباشر.

و ظهر اللاعب في بث حي نشرت تفاصيله يومية سبورت الإسبانية ، مساء الأربعاء عبر منصات التواصل الاجتماعي و تحدث عن تلك الليلة و أعترف أنه لم يصدق ما حدث في الكامب نو.

و قال سيرجي روبيرتو عن الأمر ” بقيت مستيقظاً طوال الليلة أشاهد الهدف مرة تلو الأخرى و عانيت من أرق، بالكاد نمت في النهاية”.

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