أخبار برشلونة | الاتهامات مستمرة لحكم الريمونتادا وتورط أحد نجوم باريس

الاتهامات مستمرة نحو حكم الريمونتادا بين باريس سان جيرمان وبرشلونة

كواليس جديدة تخرج عن الليلة التاريخية، التي نجح فيها برشلونة في فعل المستحيل، بالتغلب على باريس سان جيرمان 6/1 على ملعب كامب نو في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا عام 2017.

أوناي إيمري مدرب الفريق الفرنسي تعرض للصدمة الأكبر في مسيرته، بعدما فاز على برشلونة برباعية نظيفة في حديقة الأمراء، ليظن أن الأمور انتهت لصالح فريقه.

برشلونة فاز بنتيجة 6/1، في ليلة تاريخية عرفت بالريمونتادا، ليخرج إيمري مرة أخرى ويروي المزيد من التفاصيل عنها لصحيفة “ماركا” الإسبانية.

وقال مدرب آرسنال السابق:”هناك تفاصيل كثيرة في اللعبة يمكن تقسيمها، ولكن إذا بدأت من النهاية، أهم شيء هو الحكم، لو كان بيدي تبديله لفعلت ذلك بدون تردد”.

وأضاف:”شاهدت المواجهة في اليوم التالي، النتيجة كانت 3/0 ونجحنا في التسجيل لتصبح 3/1، بعدها تعرض دي ماريا لعرقلة واضحة والحكم لم يطلق صافرته، في الدقيقة 82 حصل نيمار على خطأ من دي ماريا ونجح في التسجيل منه، عند هذه اللحظة توقفت عن المشاهدة”.

وتابع:”في هذه اللحظة المهمة من المباراة، رأيت أحد اللاعبين المهمين بفريقي، والذي كان يعاني من مشاكل خلال الأسبوع يختبىء في النتيجة، الأمور خرجت عن السيطرة بسبب هذه الظروف والتفاصيل الصغيرة، لاعبو برشلونة قاموا بإلقاء أنفسهم أكثر من مرة داخل المنطقة، وخاصة سواريز، وضعوا الكثير من الضغط على الحكم حتى سقط في الفخ”.

وأما عن رأيه في ليونيل ميسي:”هو أفضل لاعب كرة قدم في الوقت الحالي”.

أعظم المواهب التي عمل معها:”بالتأكيد نيمار، وبعده في إشبيليه إيفان راكيتيتش، وبصفتي ديناميكياً في غرفة الملابس أحترم أيضاً كوكي”.

وعن نيمار:”استمتعت بالعمل معه لأقصى درجة، تعلمت الكثير من رؤيته في كل جلسة تدريبية وطريقته في تنفيذ ما يدور بعقله، يمكنه التفوق على ميسي وكريستيانو رونالدو وأمامه الوقت لتحقيق ذلك”.

يذكر أن إيمري أقيل من تدريب آرسنال بمنتصف الموسم الحالي، ولم يعد للعمل حتى الآن، في انتظار عودة النشاط مرة أخرى بعد توقفه بسبب فيروس كورونا.