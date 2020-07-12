أخبار برشلونة : الركائز الثلاث التي تحمل برشلونة منذ استئناف الليجا

سبورت 360 – يُقدم نادي برشلونة مستويات متذبذبة منذ عودة مباريات الدوري الإسباني، وهو ما جعله يفقد الكثير من النقاط بسبب سوء مستواه، رغم أن البعض يُحاول التحجج بالتحكيم وتقنية الفيديو.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 79 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن ريال مدريد المتصدر والذي يلعب حتى الآن مباراة الجولة 36 والتي ستجمعه بغرناطة غداً الاثنين.

3 لاعبين يُشكلون العمود الفقري لبرشلونة:

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن الثلاثي أرتورو فيدال ومارك أندريه تير شتيجن وجيرارد بيكيه، هم أكثر اللاعبين حفاظاً على مستوياتهم منذ عودة الدوري الإسباني، حيث نجحوا في ترك بصمتهم في المباريات التسعة الماضية.

وأضافت: “تير شتيجن حافظ على نظافة شباكه في 6 من أصل 9 مباريات خاضها برشلونة منذ استئناف الليجا، كما تصدى للعديد من الهجمات الخطيرة التي شنها الخصول على مرمى البلاوجرانا، مانحاً لزملائه فرصة حسم النقاط”.

وأشارت، إلى أن جيرارد بيكيه لا تشوبه شائبة في عمله الدفاعي، حيث نجح في إبعاد الخطورة عن مرمى برشلونة في العديد من المباريات، آخرها ضد بلد الوليد، كما انتهى به الأمر كمهاجم في المباريات التي احتاج فيها البارسا للتسجيل.

وأوضحت، أن أرتورو فيدال بدوره كان عنصراً مهماً في المباريات الماضية، وسجل بعض الأهداف الحاسمة، ففي الموسم الحالي أحرز 8 أهداف، كما لم يسبق للبارسا أن خسر أي مباراة سجل فيها الدولي التشيلي.

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