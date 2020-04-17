أخبار نادي برشلونة

أخبار برشلونة : العلاقة الطيبة مع الإنتر .. مفتاح برشلونة للوصول إلى لاوتارو مارتينيز

17 أبريل، 2020
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أخبار برشلونة : العلاقة الطيبة مع الإنتر .. مفتاح برشلونة للوصول إلى لاوتارو مارتينيز
مارتينيز مع الإنتر في مباراة ملعب الكامب نو بداية الموسم

سبورت 360 – رغم رغبة نادي إنتر ميلان في التمسك بالمهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز والاعتماد عليه في السنوات المقبلة كأساس لخط الهجوم، لكنه لا يستبعد إمكانية رحيله.

حيث أشارت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت أن إدارة سونينج الصينية المالكة للنادي سوف تسمح بخروج اللاعب في حالة أبدى مارتينيز رغبة أكيدة في الرحيل وقدم طلباً بذلك.

وتشعر إدارة الإنتر بالهدوء الشديد في الوقت الحالي لأنهم يشعرون بأن اللاعب مرتبط بقوة بألون النيراتزوري، رغم حماسته لفكرة اللعب مع ليونيل ميسي على ملعب الكامب نو.

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بينما أشارت صحيفة سبورت الكاتالونية في تقريرها أن العلاقات القوية بين إدارة الإنتر وإدارة برشلونة قد تلعب دوراً إيجابياً في المفاوضات.

حيث شهد سوق الانتقالات في السنوات الثلاث الماضية عدداً من اللقاءات المستمرة ما بين بييرو أوزيليو المدير الرياضي للإنتر وما بين إيريك أبيدال المدير الرياضي للبارسا وكذلك رامون بلاينز نائب أبيدال في الإدارة الفنية.

وكان أوزيليو مدير إنتر ميلان قد زار برشلونة مرتين في يناير الماضي لأجل الدخول في مفاوضات لشراء آرتور فيدال، وإن لم تكلل بالنجاح بسبب إصرار المدرب كيكي سيتيين على عدم السماح برحيله في السوق الشتوية.

لكن العلاقات بين الناديين لم تتدهور على الإطلاق، والآن فإن الإنتر مازال يستهدف التعاقد مع فيدال والذي يعتبر أحد اللاعبين المُفضلين لأنتونيو كونتي مدرب أفاعي ميلانو.

وعادت الصحيفة للتذكير بأن برشلونة لم يغلق باب التعاون مع الإنتر سابقاً بعد أن رفض الأخير شراء عقد لاعب الوسط رافينيا عندما انتهت فترة إعارته مع فريق ملعب السان سيرو، ولذلك فإن النادي الإيطالي مازال مديناً بشكلٍ أو بآخر للبارسا.

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