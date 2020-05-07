أخبار نادي برشلونة

أخبار برشلونة : الكشف عن موعد عودة برشلونة إلى التدريبات

7 مايو، 2020
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أخبار برشلونة : الكشف عن موعد عودة برشلونة إلى التدريبات
برشلونة

سبورت 360 – كشفت صحيفة سبورت الإسبانية، عن موعد عودة فريق برشلونة إلى المدينة الرياضية واستئناف التدريبات من جديد.

وظهر لاعبو برشلونة للمرة الأولى منذ شهر مارس الماضي في مدينة خوان جامبر، ووصلوا بسياراتهم الخاصة لإجراء الفحوصات الطبية للكشف عن فيروس كورونا، وتنفيذ خطة الاتحاد الإسباني لعودة مسابقة الليجا.

برشلونة سيعود إلى التدريبات يوم الجمعة

وأكدت الصحيفة أن مدينة خوان جامبر الرياضية ستفتح أبوابها أمام اللاعبين يوم الجمعة المقبل، وخوض الدورة التدريبية الأولى لأعضاء الفريق بقيادة كيكي سيتيين.

وسيتبع اللاعبون الإرشادات الوقائية، وخوض جلسات العمل البدنية بشكل فردي والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

نتائج الاختبارات التي أجريت ستمنح التقنيين المزيد من البيانات لتطوير خطة العمل البدنية، بعد شهرين تقريباً من ممارسة التدريبات البدنية في المنزل. مما يعني أنه يجب أن يتم ذلك بشكل تدريجي لتقليل خطر الإصابة. والوصول إلى كامل الجاهزية عندما تعود منافسة الدوري في النصف الثاني من شهر يونيو، حسب المؤشرات الأولية.

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